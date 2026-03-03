ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ایران کی عوام کو اپنی قیادت کا فیصلہ خود کرنے کا حق، عمر عبداللہ
Published : March 3, 2026 at 6:22 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کی عوام سے تحمل اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے جذبات کے اظہار کی اپیل کی۔ جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کی عوام کو اپنی قیادت کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔
انہوں نے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور کسی بیرونی طاقت کو مداخلت کا اختیار نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ اور اسرائیل کو کس قانون کے تحت یہ کارروائی کرنے کا حق حاصل تھا۔ وزیراعلیٰ نے وادی میں خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد پیدا شدہ کشیدہ حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس یا مرکزی نیم فوجی دستوں کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال ہوا ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے تاہم عوام کو بھی جذبات میں آ کر حالات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ چند عناصر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعض مقامات سے پتھراؤ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ جلد از جلد حالات معمول پر آئیں اور لوگوں کو پرامن سرگرمیاں جاری رکھنے کی آزادی ملے ۔انہوں نے مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹی لیڈروں سے بھی اپیل کی کہ وہ عوام کی رہنمائی کریں تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ ایران میں موجود ہندوستانی شہریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جموں و کشمیر حکومت وزارتِ خارجہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور بیشتر طلبہ و دیگر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے وہاں موجود افراد سے سفارتخانے کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی۔
اس سے پہلے عمر عبداللہ نے جموں میں منعقدہ قومی گورننس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکست بھارت کا خواب اسی وقت شرمندۂ تعبیر ہو سکتا ہے جب ملک کی ہر ریاست اور ہر خطہ ترقی کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ترقی صرف چند ریاستوں یا علاقوں تک محدود رہی تو ایک ترقی یافتہ بھارت کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ ان کے مطابق ضلع سطح پر بہتر حکمرانی ہی قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد محکمہ انتظامی اصلاحات و عوامی شکایات نے حکومت ہند اور حکومت جموں و کشمیر کے اشتراک سے کیا تھا جس میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ڈاکٹر جتیندر سنگھ سمیت متعدد اعلیٰ افسران اور عوامی نمائندگان نے شرکت کی۔
وزیراعلیٰ نے ای آفس نظام اور ڈیجیٹل گورننس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی نے شفافیت اور کارکردگی میں اضافہ کیا ہے تاہم اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے سنگل ونڈو نظام کو مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو حقیقی معنوں میں سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔