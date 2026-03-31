مغربی ایشیا کی جنگ کے اثرات کشمیر کی دستکاری صنعت پر، عالمی نمائشیں منسوخ، ہزاروں کاریگر متاثر
چین اور ڈنمارک میں ہونے والی نمائشیں کوپن ہیگن لائف اسٹائل ایکسپو اور قنگھائی انٹرنیشنل کارپیٹ ایگزیبیشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔
Published : March 31, 2026 at 7:49 PM IST
سرینگر: مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اب کشمیر کے گھروں تک پہنچنے لگے ہیں، جہاں ہاتھ سے بنی اشیاء کی صنعت شدید بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ عالمی سطح کی اہم تجارتی نمائشوں کی منسوخی کے باعث بیرونِ ملک سے آرڈرز تقریباً رک گئے ہیں، جس سے ہزاروں کاریگر متاثر ہو رہے ہیں۔ کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل (سی ای پی سی) کی جانب سے اپنے اراکین کو بھیجے گئے خط میں بتایا گیا کہ چین اور ڈنمارک میں ہونے والی دو بڑی نمائشیں کوپن ہیگن لائف اسٹائل ایکسپو اور قنگھائی انٹرنیشنل کارپیٹ ایگزیبیشن کو موجودہ جغرافیائی کشیدگی کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے۔
یہ نمائشیں بالترتیب 22 تا 26 اپریل اور 10 تا 14 جون کو منعقد ہونا تھیں۔ سی ای پی سی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سمیتا ناگارکوٹی کے مطابق عالمی تنازعات اور غیر یقینی صورتحال کے باعث ان نمائشوں کے منتظمین نے یہ فیصلہ کیا۔ اسی طرح ایشیا کی سب سے بڑی ہینڈ میڈ قالین نمائش انڈیا کارپیٹ ایکسپو، جو نئی دہلی میں 11 تا 14 اپریل کو منعقد ہونی تھی، اسے بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی دو دیگر نمائشیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔
سی ای پی سی کے رکن شیخ عاشق کے مطابق عالمی غیر یقینی صورتحال کے باعث خریدار شرکت سے گریز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تجارت تقریباً سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ فریٹ چارجز اور خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ صورتِ حال کشمیر کی دستکاری صنعت سے وابستہ تقریباً چار لاکھ افراد کے لیے شدید تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ ان میں ہاتھ سے بنے قالین، پیپر ماشے کی اشیاء، شالیں، اسٹولز اور لکڑی کی نفیس مصنوعات بنانے والے کاریگر شامل ہیں، جن کی بڑی منڈیاں یورپ، مشرق وسطیٰ اور امریکہ میں واقع ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: معروف کشمیری دستکار قالین بافی میں قومی ایوارڈ کے لیے نامزد - KASHMIRI ARTISAN NATIONAL AWARD
ایک مقامی کاریگر خورشید وانی کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ کشمیر سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ان کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ عید جیسے اہم مواقع پر بھی ادائیگیاں تاخیر کا شکار ہیں کیونکہ بیرونِ ملک خریداروں سے رقم نہیں مل رہی۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید احمد ٹینگا نے کہا کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے کاروبار تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے اور برآمدات میں مزید کمی کا خدشہ ہے، جو پہلے ہی گزشتہ برس 733 کروڑ روپے تک گر چکی ہیں۔