ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات

اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات

War Against Waste Campaign Launched at Historic Panzath Spring Anantnag Kashmir Urdu News
اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): تاریخی پانزتھ چشمہ سے "وار اگینسٹ ویسٹ" مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس کا مقصد پلاسٹک کے بڑھتے ہوئے فضلے، ماحولیاتی آلودگی سے متاثرہ قدرتی چشموں کی بحالی اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔

یہ مہم "سوشل ریفارمز اینڈ کلین کشمیر" (ایس آر سی کے) اقدام کے تحت شروع کی گئی، جس کے تحت سوشل ری کنسٹرکشن سینٹر کشمیر نے لوکل یوتھ فورم پانزتھ کے اشتراک سے گاؤں پانزتھ میں ایک صفائی مہم اور اعزازی تقریب کا انعقاد کیا۔

War Against Waste Campaign Launched at Historic Panzath Spring Anantnag Kashmir Urdu News
اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات (ETV Bharat)

ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ بن چکے پلاسٹک

خبر کے مطابق اس مہم کا آغاز حالیہ دنوں میں پانزتھ نالے میں مچھلیوں کی ہلاکت کے واقعات کے بعد کیا گیا، جس نے قدرتی آبی وسائل کے تحفظ اور بحالی کی ضرورت کو مزید اجاگر کیا۔ صفائی مہم میں رضاکاروں، مقامی نوجوانوں اور دیہاتیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران چشمے اور نالے سے بڑی مقدار میں پلاسٹک کا کچرا، جھاڑیاں اور فضول گھاس ہٹائے گئے جو وہاں کے نازک ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔

War Against Waste Campaign Launched at Historic Panzath Spring Anantnag Kashmir Urdu News
اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات (ETV Bharat)

سابق ڈی ڈی سی ممبر قاضی گنڈ بلال دیوا کی مہم میں شرکت

اس اقدام کا مقصد نہ صرف چشمے کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی صحت کو بحال کرنا تھا بلکہ عوام میں صفائی، ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار طرزِ عمل کے حوالے سے شعور بھی بیدار کرنا تھا۔ سابق ڈی ڈی سی ممبر قاضی گنڈ بلال دیوا نے بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ اس مہم میں بھرپور شرکت کی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

کچرا مین آف کشمیر ایڈووکیٹ فاروق

مقامی نوجوانوں، رضاکاروں اور سماجی کارکنوں کی مشترکہ کاوشوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیر کے قیمتی قدرتی چشموں اور آبی وسائل کا تحفظ آنے والی نسلوں کے لیے یقینی بنایا جائے گا۔ ایس آر سی کے، کے سکریٹری ایڈووکیٹ فاروق احمد گنائی جسے کچرا مین آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے کے مطابق "وار اگینسٹ ویسٹ" مہم صرف ایک روزہ صفائی مہم نہیں بلکہ کشمیر کے قدرتی چشموں کی بحالی، تحفظ اور ماحول دوست طرزِ زندگی کو فروغ دینے کے لیے ایک طویل المدتی مشن ہے، جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اجتماعی کوششوں کے ذریعہ ہی ایک صاف، سرسبز اور پائیدار کشمیر کی تعمیر ممکن ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Plastic Waste Serious Problem For Environment: پلاسٹک کا فضلہ ماحولیات کے لیے سنگین مسئلہ

حیرت انگیز! کچرے سے بنیں گی سڑکیں، اب پرالی جلانا بھول جائیں گے کسان، ہندوستان کی نئی دیسی ٹیکنالوجی

No Food Waste Campaign ٹیم احمد شاہ آرمی کی احمد آباد میں ’نو فوڈ ویسٹ‘ مہم

ڈورو ویری ناگ سالڈ ویسٹ منیجمنٹ پلانٹ بد انتظامی کا شکار،،، علاقہ کوڑا دان میں تبدیل

ویسٹ مینجمنٹ کیلئے پنچایت فنڈز کا دس فیصد مختص کشمیر اسمبلی میں اعلان متوقع

TAGGED:

وار اگینسٹ ویسٹ مہم
سوشل ریفارمز اینڈ کلین کشمیر
WAR AGAINST WEASTE CAMPAIGN PANZATH
SOCIAL REFORMS AND CLEAN KASHMIR
WAR AGAINST WASTE CAMPAIGN ANANTNAG

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.