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سرینگر میں منایا گیا وقف ڈے، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مہمان خصوصی کے طور شریک
وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے گزشتہ چار برسوں کے دوران بورڈ کی نمایاں کامیابیوں اور حصولیابیوں کا مختصر جائزہ پیش کیا۔
Published : November 23, 2026 at 10:48 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): مرکزی وزیر برائے پارلیمانی و اقلیتی امور کرن رجیجو نے پیر کے روز سرینگر میں منعقدہ وقف ڈے تقریبات میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ستیش پونیا اور میاں الطاف حسین لاروی تقریب میں مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے موجود تھے۔اس موقع پر جموں و کشمیر وقف بورڈ کے ترقیاتی سفر اور تبدیلی کے عمل پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے استقبالیہ خطاب پیش کیا اور گزشتہ چار برسوں کے دوران بورڈ کی نمایاں کامیابیوں اور حصولیابیوں کا مختصر جائزہ پیش کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور ان کی ٹیم کو ان کی نمایاں خدمات اور اہم کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا، ’’وزیر اعظم کے ترقیاتی مشن سے ہم آہنگ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی خدمات قابلِ ذکر اور دوسروں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔‘انہوں نے جموں و کشمیر میں ایک وسیع تر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کے لیے جموں و کشمیر وقف بورڈ کو خصوصی فنڈز فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔
راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ستیش پونیا نے اپنے خطاب میں درگاہوں کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے شعبوں میں وقف بورڈ کی جانب سے انجام دیے گئے غیر معمولی کاموں کو سراہا۔ لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف لاروی نے وقف کے نظام میں تبدیلی اور اصلاحات کے لیے ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی کوششوں کی تعریف کی اور جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے مرکزی وزیر کی ذاتی دلچسپی اور کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
کرن رجیجو نے اس موقع پر وقف بورڈ کی کافی ٹیبل بک اور سالانہ میگزین ’’صدائے وقف‘‘ کی رسمِ اجرا انجام دی۔ انہوں نے درگاہوں کی ترقی سے متعلق دستاویز کا بھی اجرا کیا۔تقریب کے دوران ممتاز شخصیات کو وقف بورڈ کے خصوصی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر اشرف گنی، وقف بورڈ کے افسران عابد حسین اور اشتیاق محی الدین، وقف بورڈ کی انجینئرنگ ٹیم اور ڈیجیٹل ایکسپرٹ عرفان احمد شامل تھے۔
اس سے قبل مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کئی اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، جن میں درگاہ حضرت بل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ خواتین کے لیے مخصوص نماز ہال اور نو تعمیر شدہ گیسٹ ہاؤس شامل ہیں۔ انہوں نے درگاہ حضرت بل میں وقف فوٹو میوزیم کا بھی افتتاح کیا۔کرن رجیجو نے بی بی حلیمہ کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے 7.23 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی سہولیات کا افتتاح کیا، جن میں عمارت کی تعمیرِ نو کا پروجیکٹ اور اس سے منسلک دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں۔ انہوں نے ادارے کی طالبات سے بات چیت کی اور وہاں دستیاب بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کا معائنہ بھی کیا۔ ان افتتاحی تقریبات کے دوران مرکزی وزیر کے ہمراہ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔
افتتاحی تقریبات کے بعد مرکزی وزیر نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اہم مذہبی اور عوامی اداروں میں ترقیاتی اقدامات اور سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ ہندوستان کا نمبر ون وقف بورڈ ہے اور اس نے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں جو دوسروں کے لیے باعثِ تحریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر وقف بورڈوں کو بھی یہاں کے کام سے تحریک اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔
واضح رہے کہ تقریب میں یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنی، وقف بورڈ کے اراکین ڈاکٹر جی این حلیم اور سید محمد حسین حقانی، مولوی عمران رضا انصاری، مولانا عبدالرشید داؤدی، مولانا فاروق نورآبادی اور مولانا فاروق نقشبندی بحیثیت صدرِ مجلس موجود تھے، جبکہ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر محمد اشرف گنی، ایم ایل اے ترال رفیق نائیک اور اشوک کول نے بھی تقریب میں شرکت کی۔
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