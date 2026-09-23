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لداخ: شہری ہلاکتوں کو ایک سال مکمل، سونم وانگچک کی قیادت میں 20 کلومیٹر طویل مارچ شروع
واضح رہے کہ سونم وانگچک سمیت دیگر لداخی قیادت کا مطالبہ ہے کہ خطے کو آئینی تحفظ اور خصوصی اختیارات فراہم کیے جائیں۔
Published : September 23, 2026 at 2:14 PM IST
سرینگر: لداخ میں ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے مطالبات کے حق میں 24 ستمبر 2025 کو مظاہروں کے دوران مبینہ پولیس فائرنگ میں چار افراد کی ہلاکت کی پہلی برسی کے پیش نظر خطے کا ماحول ایک بار پھر گرم ہے۔ شہری ہلاکتوں کی برسی کے موقعے پر اپنے مطالبات کے حق میں ماحولیاتی و سماجی کارکن سونم وانگ چُک لیہہ میں 20 کلومیٹر طویل علامتی پیدل مارچ یا پدیاترا کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کارگل میں بھی ایک مارچ نکالا جا رہا ہے۔
سونم وانگچک کا یہ مارچ بدھ کی صبح لیہہ کے علاقے 'کھارو' سے شروع ہوا، جس میں 'لیہہ ایپکس باڈی' (ایل اے بی) کے نمائندے بھی ان کے ساتھ مارچ میں شامل ہیں۔
وانگ چُک، جو 'لیہہ ایپکس باڈی' کا حصہ ہیں اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں، نے ملک بھر کے لوگوں سے لداخ کی حمایت میں کھڑے ہونے کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ "ایک طرف دیہاتوں میں اسکول بند ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یوٹی کی انتظامیہ گاؤں گاؤں شراب کی دکانیں کھول رہی ہے۔ تہواروں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن پچھلے سال لداخ کی ثقافت اور ماحول کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو صرف 15 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔"
لداخ انتظامیہ نے اس ماہ کے شروع میں مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے 15 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ شدید زخمی ہونے والے افراد کے لیے فی کس تین لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کے لیے فی کس ایک لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔
وانگ چُک نے وادیٔ نبرا میں خواتین و مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سال 1971 کی جنگ کے دوران سرحدوں کی حفاظت میں مقامی لوگوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "لوگ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ شہدا کے اس مہینے میں لداخ کے ساتھ کھڑی ہو۔ شہدا کو پورے احترام کے ساتھ معاوضہ دیا جانا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ ایک بار جب یونین ٹیریٹری میں جمہوری نظام قائم ہو جائے، تو اس کے بعد زمین، شراب پالیسی، صنعت اور سیاحت جیسے بڑے فیصلے اجتماعی طور پر لیے جانے چاہئیں۔
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ایل اے بی کے چیئرمین چھیرنگ دورجے لاکرک نے بتایا کہ 24 ستمبر کو شہریوں کی ہلاکتوں کی پہلی برسی کے موقعے پر کل لیہہ میں اس مارچ کے بعد "یومِ شہدا کی تقریب" منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اپنے مطالبات پر زور دیں گے تاکہ اگلی بار مذاکرات کے دوران کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے آ سکے۔"
ایک دن قبل، لداخ کے چیف سکریٹری آشیش کندرا نے آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کے لیے ایک نئے فریم ورک کا وعدہ کیا تھا جو کہ زمین، ثقافت، روزگار اور ماحول پر مشتمل یونین ٹیریٹری کی مخصوص ضروریات کا تحفظ کر سکے۔ اس مسودے پر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وزارتِ داخلہ کی قیادت میں قائم پینل کے ساتھ اگلی میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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24 ستمبر کو ہلاک ہونے والے چار شہریوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے لداخ کے مطالبات کی حمایت کی اور کہا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں ایک مؤثر آواز کے لیے جمہوریت اور نمائندہ اداروں کو مکمل طور پر بحال کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے 'ایکس' پر لکھا کہ "24 ستمبر کے المناک واقعات کی عدالتی انکوائری کے ذریعے مکمل سچائی سامنے آنی چاہیے، جواب دہی کو یقینی بنایا جانا چاہیے اور کسی بھی خوف یا جانبداری کے بغیر انصاف فراہم کیا جانا چاہیے۔ لداخ کے عوام نے اپنی جائز امنگوں کے پورے ہونے کے لیے کافی طویل انتظار کیا ہے۔"
کانگریس سربراہ اور رکنِ پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کی پارٹی آئینی تحفظ کے لیے لداخ کے مطالبات کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے، جس میں لداخ کی زمین، روزگار، نازک ماحول، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے چھٹا شیڈول بھی شامل ہے۔
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