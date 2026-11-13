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لداخ میں سونم وانگچک کا گھر میں نظر بندی کا الزام، رہائش گاہ کے گرد مسلح اہلکار تعینات کرنے کا دعویٰ
وانگچک نے کہاکہ "میں گھر میں نظر بند ہوں"، انہوں نے دعویٰ کیاکہ انکے گھر کے ارد گرد درجنوں مسلح محافظ تعینات کردیے گئے ہیں۔
Published : November 13, 2026 at 7:27 AM IST
سرینگر: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے جمعرات کو کہا کہ انہیں لداخ میں مبینہ طور پر شدید سردیوں کے دوران انتخابات کی مخالفت کرنے پر گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے جب لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کا حصہ بننے والے وانگچک نے مرکز کے زیرِ انتظام اس علاقے میں منجمد کر دینے والی سردیوں کے دوران انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کے لیے ہنگامی اپیل ('ایس او ایس' کال) جاری کی تھی۔
لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسلز (ایل اے ایچ ڈی سی) کے انتخابات 4 دسمبر کو مقرر ہیں، جبکہ شہری اور دیہی بلدیاتی اداروں کے انتخابات 21 نومبر کو ہونے ہیں۔ وانگچک نے کہاکہ "میں گھر میں نظر بند ہوں،" اور دعویٰ کیا کہ لیہہ میں ان کے گھر کے ارد گرد درجنوں مسلح محافظ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وانگچک نے مزید کہاکہ "حکومتی مؤقف کے مطابق، 'مجھے گھر پر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے'۔ یہ سب کچھ ایسے تلخ سوالات پوچھنے پر کیا جا رہا ہے کہ... (گزشتہ سال لیہہ میں ہونے والی ہلاکتوں کی) جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور شدید سردیوں کے وسط میں عوام پر ایک جعلی کونسل انتخاب کیوں مسلط کیا جا رہا ہے۔ پورا لداخ سراپا احتجاج ہے۔"
I AM UNDER HOUSE ARREST Dozens of armed guards surround my house while the government version says 'I have been advised to stay at home'. All for asking uncomfortable questions like... why is the Judicial Enquiry Commission Report (of last year's killings in Leh) is delayed & a phoney Council election is foisted on people with rocket speed in mid winter. Whole of Ladakh is in protest. My X, Instagram & YouTube reach have been drastically suppressed in the world's largest democracy. Please help share this message...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 12, 2026
ایک روز قبل جاری کردہ ایک بیان میں لداخ پولیس نے کہا کہ وانگچک کے خلاف یہ احتیاطی کارروائی جاری انتخابی عمل کے دوران لیہہ میونسپلٹی کی حدود میں عوامی ریلیوں، احتجاجی مظاہروں اور دیگر عوامی اجتماعات کو منظم کرنے کے احکامات کی تعمیل میں کی گئی ہے۔ لداخ کے انتخابی ادارے نے جاری انتخابی ضابطہ اخلاق کے دوران لیہہ اور کرگل میونسپلٹیز کی حدود میں احتجاج، دھرنوں، بھوک ہڑتالوں اور اجتماعی مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ حکام سے وضاحت طلب کرتے ہوئے وانگچک نے ایک تحریری درخواست میں کہا کہ پولیس اہلکار انہیں بدھ کی شام این ڈی ایس اسٹیڈیم میں ان کے مجوزہ دھرنے کے مقام سے لیہہ میں ان کے گھر لے آئے۔
انہوں نے انتظامی سیکرٹری، محکمہ داخلہ، لیفٹیننٹ گورنر اور دیگر حکام کو بھیجی گئی چار صفحات پر مشتمل ایک مشترکہ تحریری درخواست میں لکھاکہ "مجھے پولیس محافظوں کی نگرانی میں گھر پر رہنے کو کہا گیا۔ اس شام سے لے کر اب تک، جب میں یہ درخواست لکھ رہا ہوں، درجنوں مسلح پولیس اہلکار، جن کی تعداد تقریباً بیس سے بائیس ہے میری رہائش گاہ پر اور اس کے اطراف میں تعینات ہیں اور بدستور وہاں موجود ہیں۔"
بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کا نفاذ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لیہہ نے وانگچک کو کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہونے، کسی غیر مجاز ریلی، جلوس یا عوامی اجتماع کے انعقاد یا اس میں شرکت کرنے، یا ایسے طرزِ عمل سے روک دیا جس سے لیہہ میں امنِ عامہ میں خلل پڑنے، عوامی سکون متاثر ہونے یا جاری انتخابی عمل کے پُرامن انعقاد میں رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ انہوں نے کہاکہ "یہ حکم نامہ جاری ہونے کے بعد سے لیہہ میں دھرنا درحقیقت شروع ہو چکا ہے۔ آج تقریباً 600 افراد جمع ہوئے۔ یہ مکمل طور پر پُرامن رہا، اور وہاں موجود پولیس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور نہ ہی اسے روکا۔"
وانگچک نے سوال اٹھایا کہ آیا اس حکم نامے کے تحت اس اجتماع کو غیر مجاز قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ استدلال پیش کیا کہ اگر اس سے پابندیوں کی خلاف ورزی ہوتی تو حکام اسے روک دیتے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں گھر میں نظر بندی یا پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا کوئی باقاعدہ تحریری حکم نامہ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی کارکن نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ان کے ایکس، انسٹاگرام اور یوٹیوب اکاؤنٹس کی رسائی (ریچ) کو غیر معمولی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔
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انہوں نے ایکس پر کہاکہ "براہِ کرم اس پیغام کو آگے پھیلانے میں مدد کریں۔" منگل کے روز لداخ میں ان سیاسی اور مذہبی تنظیموں کی اپیل پر شدید سردیوں میں انتخابات کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی جو جمہوری نظام اور آئینی تحفظات کے معاملے پر نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں۔ لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے صدرِ ہند، وزیرِ اعظم نریندر مودی، قائدِ حزبِ اختلاف راہول گاندھی اور مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ انتخابات ملتوی کرانے میں مدد کریں۔