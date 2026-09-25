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لداخ میں تبت میں چین کے اقدامات سے بھی بدتر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، سونم وانگچک کا الزام، حکام نے تردید کر دی
لیہہ تشدد کی پہلی برسی کے موقع پر ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے مرکز اور یوٹی انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے۔
Published : September 25, 2026 at 11:25 AM IST
سرینگر: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے جمعرات کو کہا کہ لداخ نے چین کے مقابلے میں جمہوری ہندوستان کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے حکام پر الزام لگایا کہ وہ لداخ کے عوام پر ایسے مظالم ڈھا رہے ہیں جو تبت میں چین کے اقدامات سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔
لیہہ میں 24 ستمبر کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں کی پہلی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مرکز کے زیر انتظام علاقے میں خوف کا ماحول پایا جاتا ہے۔ واضح رہے لیہہ تشدد میں چار شہری ہلاک ہوئے تھے۔
وانگچک نے کہا، "جب لداخ نے ہندوستان کا انتخاب کیا تو اس نے خوف سے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے ہندوستان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ہندوستان ایک جمہوریت ہے۔ لداخ کے سامنے چین کی مثال موجود تھی جس نے تبت پر قبضہ کر رکھا تھا، اور ہندوستان کی مثال بھی موجود تھی۔ لداخ نے ہندوستان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہاں ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے۔ آج لداخ کے خلاف ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو چین بھی تبت میں نہیں کر رہا۔"
وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو "والد جیسی شخصیات" قرار دیتے ہوئے انہوں نے اپیل کی کہ وہ محبت اور شفقت کے ساتھ حکومت چلائیں۔
انہوں نے کہا، "لیکن ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کے عوام نہ تو بزدل ہیں اور نہ ہی اندھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم خوف کے سائے میں نہیں رہیں گے۔ ہم ان حالات کو خود بدلیں گے۔ اسی لیے ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔"
وانگچک نے کہا، "خوف کی سیاست نہ کریں، محبت اور شفقت کے ساتھ حکومت کریں۔ ہم آپ کے بچے ہیں۔ ہمارے رہنما 'چاہے وہ وزیراعظم ہوں یا وزیر داخلہ' ہمارے لیے والد کی مانند ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، تو ہم اپنی آواز بلند کریں گے۔"
وانگچک کو قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور مارچ 2026 میں انہیں رہا کیا گیا۔
وانگچک نے الزام لگایا کہ حکام مسلسل انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ "وہ مجھے پہلے ہی جیل بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری تمام سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ مجھ سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اب صرف ایک 'انکاؤنٹر' ہی باقی رہ گیا ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے کسی انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا جائے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ باخبر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا،" انہوں نے کہا۔ "ایسا ہو جانے دیں تاکہ ملک بیدار ہو سکے۔"
وانگچک نے الزام لگایا کہ لوگوں کو 'شہداء' کے اعزاز میں لیہہ کے این ڈی ایس گراؤنڈ میں منعقدہ پہلی برسی کی تقریب میں شرکت سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور مسلح فوجی تعینات کیے گئے۔
وانگچک کے ان الزامات کو لداخ پولیس نے مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی کہ انہوں نے کسی کو بھی مقامِ تقریب تک پہنچنے یا تقریب میں شرکت کرنے سے نہیں روکا۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ، "شہر کے بڑے حصے میں سیکیورٹی کی تعیناتی اور رکاوٹیں ٹریفک اور ہجوم کے انتظام کے معیاری ضابطہ کار کے عین مطابق تھیں۔ یہ اقدامات اس لیے کیے گئے تھے کیونکہ منتظمین کو بڑے اجتماع کی توقع تھی۔ پولیس کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کے بارے میں رہنماؤں کے دعوے مکمل طور پر جھوٹے، بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔"
پولیس نے بتایا کہ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن (ایل بی اے) نے لیہہ کے این ڈی ایس اسٹیڈیم میں عوامی اجلاس منعقد کرنے کی اجازت مانگی تھی، جس میں دس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔
درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے انتظامیہ نے صبح دس بجے سے دوپہر بارہ بجے کے درمیان دعائیہ اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دی۔ تقریب میں شرکت کم رہی اور 800 سے بھی کم لوگوں نے حصہ لیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اجتماع سے سونم وانگچک، شیرنگ دورجے لاکرک، رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، تھوپستان چیوانگ، اصغر کربلائی اور سجاد کرگلی نے خطاب کیا۔
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ 'ایپیکس باڈی' نے بدھ کے روز کھارو گاؤں سے لیہہ مارکیٹ تک پیدل مارچ کرنے کے لیے باضابطہ اجازت مانگی تھی۔
اس کے پیشِ نظر، لداخ پولیس اور یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے عوامی تحفظ اور مارچ کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک اور ہجوم کے انتظام کے حوالے سے جامع انتظامات کیے تھے۔
تاہم، عوام کی شرکت محدود رہی، زمینی رپورٹوں اور سرکاری مشاہدات سے تصدیق ہوئی کہ شرکاء کی تعداد 70 سے تجاوز نہیں کر پائی۔
بیان میں بتایا گیا کہ وانگچک اور ان کے حامیوں نے ’کھارو‘ سے مارچ کا آغاز تو کیا لیکن طے شدہ 20 کلومیٹر کے بجائے صرف چار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ’سٹاکنا‘ گاؤں میں اسے ختم کر دیا۔
پولیس نے مزید کہا، "اس کے بعد شرکاء ’سندھو گھاٹ‘ پہنچنے کے لیے اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور پھر وہاں سے ’این ڈی ایس میموریل پارک‘ تک مارچ کیا۔"
منگل کے روز ، لداخ انتظامیہ نے ریاستی حیثیت اور ’چھٹے شیڈول‘ کے مطالبے پر گزشتہ سال ہونے والے احتجاج کے دوران درج کیے گئے مزید 20 مقدمات واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل انتظامیہ انہی مظاہروں سے متعلق 25 افراد کے خلاف مقدمات واپس لے چکی تھی، جس کے بعد واپس لیے گئے مقدمات کی کل تعداد 45 ہو گئی ہے۔
اس سے قبل، لداخ کے چیف سیکریٹری آشیش کندرا نے دفعہ 371 کے تحت لداخ کے لیے ایک نئے فریم ورک کا وعدہ کیا تھا، جس کا مقصد یونین ٹیریٹری کی زمین، ثقافت، روزگار اور ماحولیات سے متعلق مخصوص ضروریات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس مجوزہ مسودے پر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں متوقع، وزارتِ داخلہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے ساتھ ہونے والے اگلے اجلاس میں بات چیت کی جائے گی۔
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