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وانگچک نے لداخ انتظامیہ پر ان کی شبیہ کو خراب کرنے کا الزام لگایا، صدر مرمو سے اپیل کی
وانگچک نے الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ میں جمہوری حقوق اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔
Published : November 7, 2026 at 9:16 PM IST
لیہہ: موسمیاتی کارکن اور ماہر تعلیم سونم وانگچک نے ہفتہ کے روز لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کی زیرقیادت انتظامیہ پر انہیں اور دیگر ناقدین کو منظم طریقے سے بدنام کرنے کا الزام لگایا اور صدر دروپدی مرمو سے فوری مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ یہ اپیل وانگچوک سے منسلک اداروں کے خلاف اٹھائے گئے انتظامی اقدامات کے ایک سلسلے کے درمیان سامنے آئی ہے، جس میں اگست 2025 میں ہمالین انسٹی ٹیوٹ آف الٹرنیٹیوز (ایچ آئی اے ایل)، لداخ کی زمین کی لیز کی منسوخی بھی شامل ہے۔
لداخ انتظامیہ نے لیز کے دستاویزات کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے میں ناکامی اور مطلوبہ پریمیم ادا کرنے میں ناکامی کا حوالہ دیا۔ مزید برآں، انتظامیہ نے الزام لگایا کہ زمین کو اس کے مطلوبہ مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے ایچ آئی اے ایل کو اپنے ڈیزرٹ فلاور سکول کے آپریشن سے متعلق مزید سرگرمیاں روکنے کی بھی ہدایت کی۔
دریں اثنا، ہفتے کے روز، لیہہ لیبر کورٹ نے ایچ آئی اے ایل کے سابق ملازم کے ساتھ بدسلوکی اور قانونی زچگی کے فوائد کی عدم ادائیگی کے الزامات پر مشتمل ایک کیس میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
وانگچک اور ان کی اہلیہ، گیتانجلی جے انگمو ایچ آئی اے ایل کے شریک بانی اور سی ای او، نے زمین کے سودے کو حتمی شکل دینے میں تاخیر کے لیے نوکر شاہی کی رکاوٹوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
ان کا الزام ہے کہ زمین کی لیز کی منسوخی سیاسی انتقام کی کارروائی ہے۔ ان کے مطابق اس کا تعلق لداخ کی چھٹے شیڈول اور مکمل ریاست کے تحت تحفظ کی مہم سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ قومی وسائل لداخ کے رہنماؤں کی شبیہ کو خراب کرنے کے مقصد سے مہمات کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔
صدر سے اپنی اپیل میں وانگچک نے لداخ کی حکمرانی سے متعلق اہم مسائل بھی اٹھائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ میں جمہوری حقوق اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایف آئی آر درج کی جارہی ہیں اور لوگوں کو صرف سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے یا پوسٹس کو پسند کرنے پر گرفتار کیا جارہا ہے۔
کئی انتظامی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ زمین، صنعت، بجلی اور سیاحت سے متعلق پالیسیاں مقامی لوگوں کے مفادات کے بجائے کارپوریٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔
وانگچک نے صدر مرمو سے لداخ اور اروناچل پردیش سمیت سرحدی علاقوں کے باشندوں کے لیے مساوی حقوق، جمہوری آزادی اور انصاف کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ وانگچک کے الزامات پر لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔