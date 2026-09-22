ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اوڑی میں اخروٹ کی پیداوار اور گری کا کاروبار عروج پر، لگامہ میں مستقل منڈی کا مطالبہ
اخروٹ کے درختوں سے پھل اتارنے کا کام جاری، لگامہ سے روزانہ درجنوں گاڑیاں گری لے کر ملک کی مختلف ریاستوں کو روانہ ہورہے ہیں۔
Published : September 22, 2026 at 2:14 PM IST
اوڑی : مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے شمالی کشمیر کے سرحدی قصبے اوڑی کے بالائی علاقوں میں ان دنوں اخروٹ کے درختوں سے پھل اتارنے کا کام زوروں پر ہے۔ اوڑی اور اس کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ کئی برسوں سے اخروٹ کی پیداوار، گری نکالنے اور اس کی خرید و فروخت کے کاروبار سے وابستہ ہیں، جو مقامی آبادی کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
اخروٹ کے درختوں سے پھل اتارنے کے بعد انہیں مخصوص طریقے سے خشک کیا جاتا ہے، جس کے بعد اخروٹ توڑ کر اس کے اندر سے گری نکالی جاتی ہے۔ اوڑی کی اخروٹ کی گری اپنی ذائقے اور معیار کے باعث مقامی سطح پر خاص اہمیت رکھتی ہے، جبکہ اس کاروبار سے وابستہ کسانوں، مزدوروں، دکانداروں اور تاجروں کی ایک بڑی تعداد اسی ذریعے سے اپنی روزی روٹی کماتی ہے۔
اوڑی کے لگامہ علاقے میں گری کی ایک اہم مارکیٹ کئی برسوں سے قائم ہے، جہاں اخروٹ کی گری کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مقامی کسانوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ اس مارکیٹ میں ہر سال کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، تاہم اس کے باوجود حکومت کی جانب سے اب تک گری کے کاروبار کے لیے باقاعدہ منڈی اور ضروری بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔
لگامہ اوڑی میں گری کے کاروبار سے وابستہ کسانوں اور تاجروں نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مارکیٹ کئی برسوں سے مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کررہی ہے، لیکن یہاں کاروبار کرنے والوں کو بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔
مقامی تاجروں کے مطابق رواں سال گری کی مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں بہتر ہیں اور لگامہ سے اخروٹ کی گری سے لدی 50 سے زائد گاڑیاں ملک کی مختلف ریاستوں کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اخروٹ کی گری کی خرید و فروخت سے کسانوں کے علاوہ مزدوروں، ٹرانسپورٹروں، دکانداروں اور دیگر افراد کو بھی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے مارکیٹ کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں تو اس کاروبار سے وابستہ افراد کی مشکلات کم ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی معیشت کو بھی مزید فروغ مل سکتا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق لگامہ اوڑی کی مارکیٹ میں گری کی متعدد دکانیں موجود ہیں اور ہر دکان پر 10 سے زائد افراد مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں گری کی صفائی، درجہ بندی، پیکنگ، لوڈنگ اور دیگر امور انجام دینے والے مزدور شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اس مارکیٹ کو باقاعدہ منڈی کی حیثیت دے اور یہاں سڑک، بجلی، پانی، اسٹوریج، صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرے تو کاروبار میں مزید وسعت پیدا ہوسکتی ہے اور مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
گری کے کاروبار سے وابستہ افراد نے کہا کہ مستقبل میں اگر اوڑی اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ریلوے سروس سے جوڑا جاتا ہے تو اس سے اخروٹ اور گری کی نقل و حمل میں بھی آسانی پیدا ہوسکتی ہے۔ ان کے مطابق بہتر ٹرانسپورٹ نظام کی وجہ سے پیداوار کو ملک کی مختلف ریاستوں کی منڈیوں تک کم وقت اور نسبتاً کم لاگت میں پہنچانے میں مدد ملے گی، جس سے کسانوں اور تاجروں دونوں کو فائدہ ہوسکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر اسمبلی میں آج بھی ہنگامہ، شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کی 'چھٹی' پر بی جے پی کا واک آؤٹ
مقامی کسانوں نے اخروٹ کے درختوں سے پھل اتارنے کے دوران درپیش خطرات کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی۔ ان کا کہنا ہے کہ اوڑی کے بیشتر علاقوں میں اخروٹ کے درخت کافی بلند ہوتے ہیں اور درختوں سے اخروٹ اتارنے کا کام انتہائی احتیاط طلب ہے۔ اونچے درختوں پر چڑھ کر اخروٹ اتارنے کے دوران کارکنوں کو گرنے اور زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق بعض اوقات اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آتے ہیں۔