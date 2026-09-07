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کشمیر میں اخروٹ کی ہارویسٹنگ کا سیزن عروج پر
تاجرین نے کم ہو رہے اخروٹ کے درختوں اور بڑھتے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات پر حکومتی توجہ طلب کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 7, 2026 at 5:52 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : کشمیر میں اخروٹ کی ہارویسٹنگ (Harvesting) کا سیزن اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور وادی کے مختلف علاقوں میں پکے ہوئے اخروٹ درختوں سے اتارنے اور انہیں مارکیٹ کے لیے تیار کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ ان دنوں کشمیر کے اخروٹ باغات میں پھر رونق لوٹ آئی ہے۔ مارکیٹ میں فروخت کیے جانے سے قبل اخروٹ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں ان کی صفائی اور دھوپ میں خشک کرنے کا عمل قابل ذکر ہے۔
اخروٹ کی اچھی پیداوار باغبانوں کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، تاہم فصل کی مقدار اور معیار کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ملنے والی قیمت بھی ان کی آمدن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اخروٹ کا سائز، کوالٹی اور بہتر مارکیٹنگ کسانوں کی آمدن پر راست اثرات مرتب کرتے ہیں، تاہم ان دنوں کسان اخروٹ کے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے زیادہ فکرمند ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے کسانوں، تاجروں نے تیشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ بعض کسان اخروٹ کے درخت کاٹ کر ان کی جگہ ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات لگا رہے ہیں، حالانکہ حکومت کی جانب سے اخروٹ کے درختوں کو کاٹنے پر مکمل پابندی عائد ہے تاہم اس کے باوجود تن آور اخروٹ کے درختوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کشمیر کی روایتی اخروٹ صنعت کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اخروٹ کے باغات کا سکڑتا رقبہ
محمد سلطان پنڈت نامی ایک کسان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا "کہ اخروٹ کی صنعت کے تحفظ اور بحالی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ محمد سلطان کا ماننا ہے کہ ہزاروں خاندان براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس صنعت سے وابستہ ہیں اور ان کا روزگار اسی شعبے پر منحصر ہے۔
گزشتہ 55 برس سے اخروٹ کی تجارت سے وابستہ محمد سلطان پنڈت کا کہنا ہے کہ "کشمیر میں اخروٹ کی تجارت میں ماضی کے مقابلے میں تقریباً 60 فیصد کمی واقع ہوئی ہے، جس سے اس شعبے سے وابستہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔"
سترہ (17) برس سے اخروٹ کے کاروبار سے وابستہ ساحل رسول میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "پوری وادی میں اخروٹ کی پیداوار میں مسلسل کمی کے باعث یہ صنعت تیزی سے زوال کا شکار ہو رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "کسان زیادہ منافع بخش ہائی ڈینسٹی فصلوں، بالخصوص سیب کے باغات کی جانب منتقل و مائل ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اخروٹ کے باغات میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔
ساحل رسول میر نے زور دیا کہ کشمیر کی اخروٹ صنعت کے تحفظ اور بحالی کے لیے مؤثر حکمتِ عملی اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اخروٹ کے باغات کے تحفظ، پیداوار میں اضافے اور اس سے وابستہ تاجروں و کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ روایتی صنعت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔
حکومتی کوششیں
چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ، ریاض احمد شاہ نے کے مطابق اخروٹ کی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "اس سلسلے میں اب بتدریج ہائی ڈینسٹی پودے متعارف کرائے جا رہے ہیں۔" شاہ کیے مطابق ضلع پلوامہ میں اخروٹ کی پیداوار پہلے ہی کافی اچھی رہی ہے، جبکہ رواں سال بھی اخروٹ کی ایک اچھی فصل متوقع ہے۔
ادھر، باغبانوں کا کہنا ہے کہ اخروٹ کی فصل تیار کرنے میں کافی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے۔ درختوں سے اخروٹ اتارنے سے لے کر انہیں خشک کرنے اور منڈیوں تک پہنچانے تک مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں پیسہ اور وقت، دونوں صرف ہوتے ہیں۔
بہتر مارکیٹنگ کی ضرورت
دوسری جانب، اخروٹ کی بہتر مارکیٹنگ اور مناسب قیمت کا حصول باغبانوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی محنت اور پیداوار کا مناسب معاوضہ ملنا چاہیے، تاکہ اخروٹ کی کاشت اور باغبانی سے وابستہ یہ روایتی شعبہ مزید ترقی کر سکے۔
کشمیر میں اخروٹ محض ایک اہم زرعی پیداوار ہی نہیں بلکہ وادی کی دیہی معیشت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اخروٹ کے باغات میں جاری سرگرمیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ فصل کا یہ سیزن ہزاروں باغبانوں اور ان سے وابستہ خاندانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔
فی الحال وادی کے مختلف علاقوں میں اخروٹ اتارنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں باغبان اور مزدور سال بھر کی محنت سے تیار ہونے والی فصل کو سمیٹنے اور اسے مارکیٹ تک پہنچانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
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