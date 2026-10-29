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اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں بدعنوانی کے خلاف 'واکتھون' کا انعقاد: شفافیت اور دیانت داری کے فروغ کا عزم
یونیورسٹی کیمپس سے شروع ہونے والے اس مارچ میں فیکلٹی ممبران، افسران، ملازمین اور طلبا نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
Published : October 29, 2026 at 9:00 PM IST
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) اونتی پورہ میں جمعرات کو بدعنوانی کے خاتمے اور عوامی بیداری کے مقصد سے ایک واکاتھون (پیدل مارچ) کا انعقاد کیا گیا۔ اس واکاتھون کا اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس نے ڈین آف اسٹوڈنٹس اور چیف ویجیلنس افسر کے اشتراک سے کیا، جو یونیورسٹی میں جاری 'احتیاطی نگرانی مہم' کا حصہ تھا۔
یونیورسٹی کیمپس سے شروع ہونے والے اس مارچ میں فیکلٹی ممبران، افسران، ملازمین اور طلبا نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واکاتھون کا بنیادی مقصد بدعنوانی کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ادارے اور معاشرے میں دیانت داری، شفافیت اور جوابدہی کے کلچر کو عام کرنا تھا۔ اس موقع پر ڈین آف اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسہ قادری، ڈین اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر افروز بساطی، انچارج ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن ڈاکٹر ایس اقبال قریشی، شعبہ جرنلزم کی سربراہ ڈاکٹر رابعہ نور، شعبہ تعلیم کے سربراہ پروفیسر محمود احمد خان اور ویجیلنس افسر جاوید احمد خان بھی موجود تھے۔
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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مونیسہ قادری نے بتایا کہ 'ویجیلنس ویک' کے تحت اس مارچ کا انعقاد یونیورسٹی کے اس پختہ عزم کا اعادہ ہے کہ ادارہ ہر سطح پر بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھتا ہے۔ انہوں نے سماج کے تمام طبقات پر زور دیا کہ وہ بدعنوانی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں نبھائیں۔