وحید الرحمن پرہ نے بارسو میں فٹ بال گروانڈ کا کیا افتتاح
نیا اسٹیڈیم مقامی نوجوانوں کے لیے کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کا کام کرے گا۔
Published : March 12, 2026 at 10:56 PM IST
ترال: جنوبی کشمیر میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے ایک اہم اقدام کے تحت پلوامہ سے ممبر اسمبلی (ایم ایل اے) وحید الرحمان پرہ نے آج اونتی پورہ کے بارسو میں فٹ بال اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسٹیڈیم کو جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل نے 2 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے تیار کیا ہے۔
اس منصوبے کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کو کھیلوں کی جدید سہولیات فراہم کرنا اور کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو فروغ دینا ہے۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پرہ نے کہا کہ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کا قیام نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور کھیلوں کے خواہشمند کھلاڑیوں کو ضلع، ریاست اور قومی سطح پر بہترین کارکردگی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیا اسٹیڈیم مقامی نوجوانوں کے لیے کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کا کام کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں کھیلوں کو فروغ دینے سے نہ صرف جسمانی فٹنس بہتر ہوتی ہے بلکہ نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت طرز زندگی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔
پرہ نے مزید کہا کہ حکومت دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھیلوں کی سہولیات کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے تاکہ ان علاقوں کے باصلاحیت نوجوانوں کو مناسب مواقع اور نمائش مل سکے