جموں کشمیر میں وی پی این خدمات پر پابندی عائد
حکام نے یہ احکامات انٹرنیٹ کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے اور 'سیکورٹی وجوہات' کی بنیاد پر صادر کیے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 30, 2025 at 12:43 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں حکام نے ورچول پرائیویٹ نیٹورک (VPN) خدمات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام نے ’سیکورٹی وجوہات‘ کی بنا پر یہ احکامات صادر کیے ہیں جو ’اگلے احکامات‘ تک نافذ العمل رہیں گے۔
جموں کشمیر پولیس ترجمان کے مطابق صوبہ جموں کے کشتواڑ اور وادی کشمیر کے بڈگام، کپوارہ کولگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے وی پی این خدمات کی معطلی کے فوری احکامات صادر کیے ہیں۔ یہ احکامات ’’امن عامہ و قائم رکھنے اور سیکورٹی کو یقینی بنائے جانے‘‘ کے لیے جاری کیے گئےہ یں۔
