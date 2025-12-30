ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر میں وی پی این خدمات پر پابندی عائد

حکام نے یہ احکامات انٹرنیٹ کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے اور 'سیکورٹی وجوہات' کی بنیاد پر صادر کیے ہیں۔

ا
علامتی تصویر (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 30, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں حکام نے ورچول پرائیویٹ نیٹورک (VPN) خدمات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام نے ’سیکورٹی وجوہات‘ کی بنا پر یہ احکامات صادر کیے ہیں جو ’اگلے احکامات‘ تک نافذ العمل رہیں گے۔

جموں کشمیر پولیس ترجمان کے مطابق صوبہ جموں کے کشتواڑ اور وادی کشمیر کے بڈگام، کپوارہ کولگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے وی پی این خدمات کی معطلی کے فوری احکامات صادر کیے ہیں۔ یہ احکامات ’’امن عامہ و قائم رکھنے اور سیکورٹی کو یقینی بنائے جانے‘‘ کے لیے جاری کیے گئےہ یں۔

TAGGED:

VPN SERVICES SUSPENDED
VPN BANNED
JAMMU KASHMIR
جموں کشمیر وی پی این
JAMMU KASHMIR VPN BANNED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.