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انٹرنیشنل یوگا ڈے سے قبل نائب صدر رادھا کرشنن اپنے پہلے دورۂ لداخ پر پہنچ گئے
تین روزہ سرکاری دورے کے دوران نائب صدر یوگا تقریبات، سرحدی گاؤں کا دورہ اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 19, 2026 at 12:40 PM IST
سرینگر: نائب صدر ہند سی پی رادھا کرشنن جمعہ کو بین الاقوامی یوگا ڈے (Internatinal Yoga Day) کی تقریبات سے قبل اپنے پہلے تین روزہ سرکاری دورے پر لیہہ پہنچ گئے۔ لیہہ کے کوشوک باکولا ہوائے اڈے پر پر ان کا استقبال لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ایل اے ایچ ڈی سی کرگل محمد جعفر آخون اور لداخ سے رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان بھی موجود تھے۔
ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق رادھا کرشنن تین روزہ دورے کے دوران مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے، جن میں لیہہ میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل یوگا ڈے کی تقریب بھی شامل ہے۔ اس تقریب میں نوجوان، مسلح افواج کے اہلکار اور مختلف تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے اور یوگا کے ذریعے ہمہ جہت صحت اور بہتر طرز زندگی کا پیغام عام کریں گے۔
لیفٹیننٹ گورنر سکسینہ نے کہا: "بین الاقوامی یوگا ڈے 2026 سے قبل نائب صدر کی موجودگی ہمارے لیے باعث تحریک ہے۔ جب ہم یوگا کی قدیم دانش کو منانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی رہنمائی، بصارت اور قیادت ہمیں زیادہ صحت مند، متوازن اور ہم آہنگ زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دے گی۔"
سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ 20 جون کو نائب صدر سرحدی گاؤں لوکونگ کا بھی دورہ کریں گے، جہاں وہ مقامی سیلف ہیلپ گروپس کے اراکین کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ اسی روز وہ وار میموریل (War memorial) پر بھی حاضری دیں گے اور شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کریں گے۔
مرکزی حکومت نے بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریبات کے سلسلے میں مختلف ریاستوں میں وزرا کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال یوگا ڈے کا مرکزی موضوع "صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا" رکھا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی ریاست مغربی بنگال میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے۔
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