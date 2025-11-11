ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ضمنی انتخابات: صبح 9 بجے تک بڈگام میں 9.36%، نگروٹہ میں 15.11% ووٹنگ
جموں و کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں بڈگام اور نگروٹہ میں ضمنی انتخابات کیلئے ووٹ دالے جارہے ہیں۔
Published : November 11, 2025 at 8:54 AM IST
بڈگام: جموں و کشمیر کے بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج صبح سات بجے پولنگ سست روی کے ساتھ شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے صبح 9 بجے تک بڈگام میں 9.36 فیصد اور نگروٹہ میں 15.11 فیصد ووٹنگ کی اطلاع دی۔
ابتدائی اعداد و شمار سے پچھلے سال کے اسمبلی انتخابات کے مقابلے اس بار شروعات میں کم پولنگ کی نشاندہی ہوتی ہے، جب نگروٹہ میں 77.66 فیصد اور بڈگام میں 52.27 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ تاہم متعلقہ افسران کا ماننا ہے کہ دن چڑھنے اور موسم کی صورت حال بہتر ہونے کے ساتھ ہی پولنگ میں تیزی آئے گی۔
واضح رہے کہ کشمیر میں ان دنوں صبح و شام کافی سردی ہوتی ہے لیکن اسکے باوجود بہت سے ووٹر صبح سات بجے ووٹ ڈالنے کے لیے بوتھوں پر نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے ووٹروں نے سردی سے بچاؤ کے لیے اونی کپڑے پہنے ہیں ، فیرن پہنے معمر افراد کو پولنگ بوتھ کی طرف چلتے ہوئے دیکھا گیا۔
نگروٹہ میں 97,893 ووٹرز ہیں جب کہ بڈگام میں 1,26,025 ووٹرز ہیں۔ مجموعی طور پر دونوں حلقوں میں 2.2 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ 173 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ شروع ہوئی۔ بھاری تعداد میں جموں و کشمیر پولیس اور مرکزی نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں تاکہ پولنگ کو پرامن طریقے سے انجام دیا جا سکے۔
گذشتہ سال کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ بڈگام حلقے کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ گذشتہ اسمبلی انتخابات میں اس نشست سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ منتخب ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ گاندربل کی سیٹ بھی جیت لی تھی چنانچہ دوہرے انتخاب کے بعد انہوں نے گاندربل حلقے کو برقرار رکھا اور بڈگام سے مستعفی ہوگئے۔ گاندربل عمر عبداللہ کا پشتنی حلقہ ہے، یہاں سے ان کے والد فاروق عبداللہ اور دادا شیخ محمد عبداللہ بھی منتخب ہوئے تھے جب کہ عمر عبداللہ نے بھی اس حلقے سے پہلے بھی کامیابی حاصل کی تھی۔
اسی طرح نگروٹہ سیٹ گذشتہ سال بی جے پی لیڈر دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کی بیٹی دیویانی رانا کو وہاں کھڑا کیا ہے۔
بڈگام کے انتخاب کو حکمران نیشنل کانفرنس کے لیے ایک اہم امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اس پر انتخابی منشور پر عملدرآمد میں ناکام ہونے کا الزام لگاتی ہیں۔
Voting begins for by-elections to 8 Assembly seats across 6 states, one Union Territory— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/CbOujQxRDk#Voting #byelections #Assemblyseats #Polls pic.twitter.com/I7ikmxgaxw
این سی کے آغا سید محمود اور پی ڈی پی کے آغا منتظر مہدی کے درمیان اصل مقابلہ کے ساتھ کل 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ دونوں اہم امیدواروں کا تعلق ممتاز شیعہ خاندانوں سے ہے اور ایک دوسرے سے ان کا رشتے کا تعلق بھی ہے۔
وہیں بی جے پی نے آغا سید محسن کو میدان میں اتارا ہے جب کہ نذیر احمد خان عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کی دیبا خان، آزاد امیدوار منتظر محی الدین اور کئی دوسرے بھی میدان میں اترے ہیں، جس سے یہ ایک کثیر الجہتی مقابلہ ہے۔
ممبر پارلیمنٹ اور این سی کے سینئر لیڈر آغا روح اللہ مہدی کی عدم موجودگی میں جنہوں نے پارٹی امیدوار اور ان کے چچا کے لیے این سی کے ساتھ اختلافات پر مہم کا بائیکاٹ کیا تھا، این سی کے لیے مقابلہ آسان نہیں بنا ہے۔
روح اللہ اس وقت جرمنی کے دورے پر ہیں اور انہوں نے گذشتہ روز وہاں کی اپنی مصروفیات کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ روح اللہ کا الیکشن کے دن منظر سے غائب ہونا انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار کی حمایت میں کوئی مہم نہیں چلائی۔ ان کا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت اپنے بنیادی مؤقف کو بھول چکی ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت کی بحالی کی جدوجہد کو فراموش کیا اور محض اقتدار کی خاطر بھاجپا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔
انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشن سی سی ٹی وی نگرانی، ویب کاسٹنگ، بجلی اور صفائی کی سہولیات سے لیس ہیں۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
مزید پڑھیں:
کوئی بھی پارٹی یا امیدوار ہارنے کے لئے الیکشن نہیں لڑتا: عمر عبداللہ
بڈگام، نگروٹہ دونوں نشستوں پر این سی کی جیت یقینی: نائب وزیر اعلیٰ
جموں و کشمیر ضمنی انتخابات: کشیدہ تعلقات اور امیدواروں کے درمیان اندرونی خلفشار کا انکشاف، نتائج پرپڑے گا اثر