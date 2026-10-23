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ووٹ چوری جمہوریت پر حملہ، بی جے پی جھوٹ پھیلانے میں مصروف، سریندر چودھری
نائب وزیر اعلیٰ نےکہا کہ این سی کی قیادت والی حکومت عوام سےکیے گئے وعدوں کو پورا کرنےکے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔
Published : October 23, 2026 at 4:40 PM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر جھوٹ اور غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ چوری سے متعلق الزامات جمہوری اداروں اور انتخابی عمل پر سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے انتخابی عمل میں شفافیت اور جوابدہی ناگزیر ہے۔
بیروہ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، تاہم حکومت کو بعض حدود اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق، ان مشکلات کے باوجود حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے اور وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔
سریندر چودھری نے ووٹ چوری کے معاملے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی کی سیاست جھوٹ اور گمراہ کن بیانات پر مبنی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں لوگ بی جے پی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت عوام کے سامنے جوابدہ ہے اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامی اور دیگر رکاوٹوں کے باوجود حکومت اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور عوامی مفاد میں کام جاری رکھے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام بی جے پی رہنماؤں کے بیانات اور دعوؤں سے بخوبی واقف ہیں۔ چودھری نے بی جے پی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ ووٹنگ میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے اور انتخابی عمل کی شفافیت کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے۔