طلباء کو روزگار کے مواقع کے مقصد سے پیشہ ورانہ کورسز
جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ کشمیر نے کہا کہ طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کورسز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔
Published : March 11, 2026 at 4:07 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) موجودہ دور میں سرکار اور انتظامیہ کی جانب سے طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بااختیار بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس ضمن میں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور بائز ہائر سیکنڈری اسکول میں پانج زورہ تربیتی پروگرام ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو آج سے شروع کیا گیا۔ اس دوران پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ کشمیر حکیم تنویر کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے طلباء کو خود کفیل اور بااختیار بنائیں اور آج جو پروگرام ہے اس پر ہم ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے ان ہیڈ آف انسٹیٹوشنز کو تربیت دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کورسز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے ہیڈس کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ کل کو وہ اپنے اپنے اسکول میں بچوں کو اسکل کے بارے میں جانکاری دیں۔
انہوں نے کہا کہ کافی اسکولوں میں ووکیشنل کورسز کو سکھایا جاتا ہے جس میں ان کو ٹورزم، ہلتھ ولنس، کٹنگ اور ٹیلرنگ کے علاوہ دیگر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں کو اور بھی کورسز سکھائیں تاکہ کل کو وہ ملک کی دیگر ریاستوں میں اپنا لوہا منوا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد سرکار ہر کسی کو سرکاری نوکری نہیں دے سکتی تو اس حوالے سے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہاں پر وہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں اور یہ تب ممکن ہے جب ان کے پاس اسکل ہو۔