جموں میں لانڈا مال کے دکانداروں کے حق میں ویوک بالی کی اپیل
انہوں نے دکانداروں کے خلاف احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سینکڑوں غریب خاندانوں کا روزگار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
Published : December 28, 2025 at 1:19 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی (ایس بی ایس پی) کے ریاستی صدر ویوک بالی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جموں کے لانڈا مال میں روزگار کمانے والے دکانداروں کے تئیں انسانی اور ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جائے اور انہیں اپنا کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔
ویوک بالی نے کہا کہ یہ دکاندار کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے ایمانداری سے روزی کما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ چھوٹے دکاندار اپنے گھروں کا چولہا جلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
انہوں نے حالیہ دنوں میں جموں میں لانڈا مال کے خلاف بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے سینکڑوں غریب خاندانوں کا روزگار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل احتجاج یا سخت کارروائی نہیں بلکہ بات چیت اور متوازن پالیسی کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کو ضابطہ بندی اور شہری نظم و نسق کے تقاضوں کا احساس ضرور ہے، مگر زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان دکانداروں کا دار و مدار روزانہ کی کمائی پر ہے اور بغیر کسی متبادل روزگار کے انہیں ہٹانا کئی خاندانوں کو شدید معاشی مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔
ویوک بالی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک عملی اور عوام دوست پالیسی مرتب کی جائے جس میں حکمرانی کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا پہلو بھی شامل ہو تاکہ غریب اور پسماندہ طبقات کو ان کے واحد ذریعۂ آمدن سے محروم نہ کیا جائے۔
انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ دکانداروں کے نمائندوں سے بات چیت کی جائے، ان کی باقاعدہ حیثیت کے امکانات پر غور کیا جائے اور مخصوص وینڈنگ زون قائم کیے جائیں تاکہ وہ عزت و وقار کے ساتھ کام کر سکیں اور مقامی معیشت میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔
