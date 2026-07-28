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دریائے چناب پر 25 سال پرانے پل میں دراڑیں، ٹریفک معطل، جانچ شروع
پل میں دراڑیں دیکھے جانے کے بعد ماہرین نے پل کا معائنہ کیا جس کی رپورٹ دو سے تین دن میں آنے کی توقع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 28, 2026 at 6:51 PM IST
جموں (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے ڈوڈہ ضلع میں دریائے چناب پر قائم 25 سال پرانے اور اہم پل میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک ممکنہ وجہ دریا کے اوپر واقع بگلیہار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ریزروائر میں سیلابی پانی کی بڑھتی ہوئی سطح ہے۔ تاہم محکمہ تعمیرات عامہ (PWD) کے ایک سینئر انجینئر نے پل میں پڑنے والی دراڑوں کی وجہ "پلاسٹر کی اوور لیپ" کو قرار دیا ہے۔
انتظامیہ نے احتیاطی طور پر پل ڈوڈہ کے مقام پر دریائے چناب پر قائم اس پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ پل ڈوڈہ شہر اور دریا کے شمالی کنارے پر واقع ملحقہ علاقوں کو بٹوٹ - کشتواڑ قومی شاہراہ سے جوڑتا ہے۔
اتوار کی رات پل میں دراڑیں نظر آنے کے بعد حکام نے فوری طور پر اسے گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا۔ پیر کی صبح محکمہ تعمیرات عامہ کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور ابتدائی معائنہ کیا۔ ٹیم نے دراڑوں کی اطلاع جموں میں قائم ڈیزائن، انسپکشن اینڈ کوالٹی کنٹرول (DIQC) ونگ کو دی۔ بعد ازاں دوپہر میں ایگزیکٹو انجینئر امیت شرما کی قیادت میں ایک اور ٹیم نے پل کا تفصیلی معائنہ کیا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیت شرما نے کہا کہ ٹیم نے ضروری معائنہ مکمل کر لیا ہے اور جمع کیے گئے تمام تکنیکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہمیں امید ہے کہ دو سے تین دن میں رپورٹ تیار کر لی جائے گی، جسے اعلیٰ حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر رپورٹ آنے اور حتمی فیصلہ ہونے تک پل ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔"
ادھر، محکمہ تعمیرات عامہ، ڈوڈہ، کے ایگزیکٹو انجینئر انیل مہرا نے میڈیا کو بتایا کہ ممکن ہے یہ دراڑیں پل کے بنیادی ڈھانچے میں نہ ہوں بلکہ صرف پلاسٹر کی اوور لیپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا، "اس کے باوجود DIQC کی ٹیم مکمل جانچ کرے گی، جس کے بعد رپورٹ پیش کی جائے گی اور پھر آئندہ کا فیصلہ لیا جائے گا۔"
یہ پل 25 سال سے زائد عرصہ قبل اس وقت دریائے چناب میں موجود پانی کی سطح کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا۔ تاہم بعد کے برسوں میں بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے بعد دریا میں پانی کی سطح بڑھنے اور سیلاب کے دوران ذخیرے سے پانی چھوڑے جانے کے باعث پل کو نقصان پہنچنے کی بات کہی جا رہی ہے۔
وہیں حکام نے ٹریفک کو متبادل راستے کے طور پر چند کلومیٹر دور واقع گنپت پل کی طرف موڑ دیا ہے۔
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