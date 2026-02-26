ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر وادی میں وسٹاڈوم اسپیشل ٹرین کی سروس میں توسیع
ٹرین نمبر 04688 بڈگام سے کٹرا تک اور ٹرین نمبر 04687 کٹرا سے بڈگام تک چلنے والی سرویس اب اتوار کے علاوہ روزانہ چلیں گی۔
Published : February 26, 2026 at 8:18 PM IST
جموں : شمالی ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے پیش نظر کشمیر وادی میں چلنے والی وسٹاڈوم اسپیشل ٹرین کی سروس کے دنوں میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلوے محکمہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔
ریلوے حکام کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق ٹرین نمبر 04688 بڈگام سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تک جبکہ ٹرین نمبر 04687 شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے بڈگام تک چلے گی دونوں ٹرینیں اتوار کے علاوہ روزانہ چلیں گی۔
پہلے یہ سروس 3 مارچ 2026 تک مقرر تھی تاہم اب اس کی مدت میں 4 مارچ 2026 سے 2 جولائی 2026 تک توسیع کر دی گئی ہے جس کے تحت مجموعی طور پر 102 اضافی پھیرے چلائے جائیں گے۔
وسٹاڈوم کوچ اپنی بڑی شیشے کی کھڑکیوں اور خوبصورت مناظر کے دلکش نظارے فراہم کرنے کی وجہ سے سیاحوں اور مقامی مسافروں میں خاصی مقبول ہے یہ ٹرین کشمیر وادی کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔
ریلوے انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسٹاپیجز اور ٹائم ٹیبل سے متعلق مزید معلومات کے لیے ریلوے ہیلپ لائن نمبر 139 پر رابطہ کریں یا سرکاری ویب سائٹ enquiry.indianrail.gov.in کا رخ کریں۔