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عدالتی حکم کا توڑنا ماں کو بچوں کی تحویل سے نا اہل نہیں بناتا: جموں کشمیر ہائی کورٹ
کورٹ نے قرار دیا کہ بچوں کی فلاح، جذباتی وابستگی اور موجودہ تعلیمی ماحول والدین کی مالی حیثیت اور دیگر دعووں سے زیادہ اہم ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 8:40 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعہ کو دو کمسن بچوں کی تحویل ان کی ماں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ "اگر بچوں کی فلاح ماں کے ساتھ رہنے میں ہے تو والدین کی جانب سے عدالتی ہدایات کی خلاف ورزی، بچوں کی تحویل سے محروم کرنے کے لیے کافی بنیاد نہیں ہوسکتی۔"
جسٹس سنجے دھر نے 47صفحات پر مشتمل فیصلے میں سرینگر کی ایک رہائشی ثنا آفتاب کی اپیل منظور کرتے ہوئے فیملی کورٹ کا وہ حکم منسوخ کردیا، جس میں دونوں بچوں کو ان کے والد مُہتشم باللہ ملک کے حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بچوں کی فلاح سب سے اہم معاملہ ہے اور کشمیر میں ایک مستحکم زندگی گزار رہے دونوں بچوں کو وہاں سے نکال کر قطر منتقل کرنا ان کے بہترین مفاد میں نہیں ہوگا۔
یہ معاملہ طلاق یافتہ جوڑے کے درمیان بچوں کی تحویل کے ایک طویل تنازع سے متعلق تھا۔ دونوں نے 2015 میں شادی کے بعد قطر میں زندگی گزاری تھی۔ 2022 میں قطر کی ایک عدالت سے طلاق ہونے کے بعد بچوں کی تحویل ابتدائی طور پر ماں کو دی گئی تھی۔
بعد میں ماں بچوں کو کشمیر لے آئیں، جس کے بعد قطر، جموں و کشمیر ہائی کورٹ اور بالآخر سپریم کورٹ میں اس معاملے پر کئی مراحل میں قانونی کارروائی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل ہائی کورٹ کے ستمبر 2025 کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے معاملہ دوبارہ غور کے لیے واپس بھیجا تھا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو ہدایت دی تھی کہ وہ فریقین کے طرز عمل، مالی حیثیت، بچوں کے لیے دستیاب تعلیمی مواقع، ماں کی جانب سے بچوں کو قطر سے کشمیر منتقل کرنے اور غیر ملکی عدالتوں میں جاری کارروائی کے اثرات سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے۔
دوبارہ معاملے پر غور کرتے ہوئے جسٹس دھر نے کہا کہ اگرچہ ماں نے قطر کی عدالتوں کی عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی کی اور ہائی کورٹ کے سامنے دی گئی یقین دہانی کی بھی خلاف ورزی کی، لیکن صرف ان اقدامات کی بنیاد پر بچوں کی تحویل کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔
عدالت نے کہا: "اس عدالت یا قطر کی عدالت کی عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی محض اس بنیاد پر اپیل کنندہ کو بری ماں قرار دینے اور بچوں کی تحویل سے محروم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، اگر بچوں کی فلاح اور بہترین مفاد ماں کے ساتھ رہنے میں ہو۔"
فیصلے میں تسلیم کیا گیا کہ ماں نے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ حاصل کرکے بچوں کو قطر سے کشمیر منتقل کیا اور قطری عدالت کی عائد کردہ شرائط کے برعکس عمل کیا۔ تاہم، عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ طلاق اور ملازمت ختم ہونے کے بعد وہ ایک غیر ملکی ملک میں تنہا رہ گئی تھیں۔
عدالت نے کہا کہ اگرچہ ماں کی جانب سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کو معاف نہیں کیا جاسکتا، لیکن قطر کی عدالت کی یہ رائے اپنی جگہ برقرار ہے کہ وہ دونوں کمسن بچوں کی تحویل رکھنے کے لیے زیادہ موزوں تھیں۔ اس لیے ان کا یہ طرز عمل بذات خود انہیں بچوں کی تحویل سے محروم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
والد کی زیادہ مالی حیثیت فیصلہ کن نہیں
ہائی کورٹ نے والد کی بہتر مالی حالت اور زیادہ بلند معیار زندگی کو بھی بچوں کی تحویل ان کے حق میں کرنے کی فیصلہ کن وجہ ماننے سے انکار کردیا۔ عدالت نے کہا کہ والد کی زیادہ مالی استحکام کمسن بچوں کی فلاح کی ضمانت نہیں ہے اور تحویل کے معاملے میں اس سے ماں کے حق میں موجود ترجیح ختم نہیں ہوتی۔
جسٹس دھر نے فیملی کورٹ کی اس رائے سے بھی اختلاف کیا کہ قطر میں بچوں کے لیے کشمیر کے مقابلے میں بہتر تعلیمی مواقع موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ عام طور پر معلوم ہے کہ دہلی پبلک اسکول اس خطے کے معروف تعلیمی اداروں میں شامل ہے اور دونوں بچے اسی اسکول میں زیرِ تعلیم ہیں۔
عدالت نے مزید کہا کہ "قطر دنیا کا کوئی بڑا تعلیمی مرکز نہیں ہے اور فیملی کورٹ بظاہر قطر کی پیٹرو ڈالر دولت' سے متاثر ہوئی۔"
کشمیر میں بچے اچھی طرح گھل مل گئے
عدالت کے فیصلے میں بچوں کی موجودہ حالت اور کشمیر کے ماحول میں ان کی مطابقت ایک اہم عنصر رہی۔ بچوں سے بات چیت کے دوران عدالت نے پایا کہ دونوں اپنے ماحول اور اسکول میں اچھی طرح گھل مل گئے ہیں اور دونوں والدین سے جذباتی طور پر وابستہ ہیں۔
فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں بچے اپنے والد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کو چھوڑ کر والد کے ساتھ رہنے کے خیال سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ جسٹس دھر نے قانونی کارروائی کے دوران ماں کے طرز عمل کی بھی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے بچوں کو والد سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔
عدالت نے کہا کہ کارروائی کے پورے عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ ماں نے کبھی بچوں کو والد کے خلاف تیار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے ذہن میں والد کے بارے میں منفی خیالات پیدا کیے۔
عدالت کے مطابق، ماں نے والد کو جب بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ہوئی، رضاکارانہ طور پر ایسا کرنے کی اجازت دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ ماں نے بچوں کو اپنے والد سے جذباتی یا جسمانی طور پر دور نہیں ہونے دیا اور یہ طرزِ عمل تحویل کے تنازعے کا فیصلہ کرنے میں ایک اہم عنصر ہے۔
بچوں کے اخراجات
اس کے برعکس، عدالت نے بچوں کے اخراجات کے لیے والد کی جانب سے مالی معاونت نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ فیصلے کے مطابق، قطر کی عدالت کی جانب سے مقرر کردہ ماہانہ اخراجات والد نے ادا نہیں کیے تھے اور کئی برسوں کے دوران بچوں کے علاج پر بھی محدود رقم خرچ کی گئی۔
والد کی جانب سے کارروائی کے دوران پیش کی گئی ایک تجویز کا جائزہ لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ والد سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بچوں کی کفالت کے لیے شرائط کے ساتھ پیشکش کرے۔
عدالت نے مزید کہا کہ والد کی اپنے کمسن بچوں سے محبت غیر مشروط اور غیر محدود ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر بچوں کو مستقل طور پر قطر منتقل کردیا گیا تو والد کے ملاقات کے حقوق کی نگرانی مشکل ہوجائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ والدین اور بچے سبھی بھارتی شہری ہیں۔
عدالت نے کہا کہ "اگر والد واقعی بچوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ بھارت میں ملازمت اختیار کریں اور بچوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔"
کشمیر منتقل ہونے کے بعد پڑھائی متاثر نہیں ہوئی
ہائی کورٹ نے یہ بھی پایا کہ کشمیر منتقل ہونے کے بعد بچوں کی تعلیم پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔ اسکول ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بڑے بچے نے دوسری جماعت میں 97.9 فیصد نمبر حاصل کیے اور پڑھائی میں انتہائی اچھی کارکردگی دکھائی۔
عدالت نے قرار دیا کہ ایسے وقت میں جب بچے کشمیر کے ماحول اور ثقافت میں اچھی طرح گھل مل چکے ہیں اور تعلیمی میدان میں بھی اچھی پیش رفت کررہے ہیں، انہیں دوبارہ کشمیر سے قطر منتقل کرنا کم عمری میں ایک اور نفسیاتی صدمے کا باعث بن سکتا ہے، جو ان کی فلاح کے بہترین مفاد میں نہیں ہوگا۔
اپیل منظور کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کا حکم منسوخ کردیا اور والد کی جانب سے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کی دفعہ 25 کے تحت دائر درخواست بھی خارج کردی۔
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