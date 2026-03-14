'ہمارا موقف درست ثابت ہوا': حکومت نے وانگچک کو رہا کیا، لیکن لداخ میں کشیدگی برقرار
Published : March 14, 2026 at 6:06 PM IST
سری نگر: وزارت داخلہ کی طرف سے موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کو نیشنل سیکورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت نظربندی سے رہا کرنے کو لداخ میں "چہرہ بچانے" کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، عین اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ ہائی پروفائل کیس کی سماعت کرے گی۔
میگسیسے ایوارڈ یافتہ وانگچوک کو 26 ستمبر 2025 کو این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری 14 دن کی بھوک ہڑتال کے دو دن بعد ہوئی جس کی قیادت انہوں نے 24 ستمبر کو پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں کی تھی۔ ان جھڑپوں میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ اس قانون کے تحت اپنی نظربندی کا نصف حصہ راجستھان کی جودھ پور جیل میں گزار چکے ہیں، جب کہ ان کی نظربندی کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ 17 مارچ کو کیس کی سماعت کرے گی۔
لیہہ ایپکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ ڈورجے لارکوک نے کہا، "اس سے ہمارے موقف کی تصدیق ہوئی ہے۔ لیہہ ایپکس باڈی ، کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے ساتھ مل کر مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کے نفاذ کی تحریک کی قیادت کر رہا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "وانگچک کے خلاف مقدمہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ ہندوستانی حکومت کو پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں نہیں چلے گا، اس لیے انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اسے واپس لے لیا،"۔
سابقہ ریاست جموں و کشمیر کے کارگل اور لیہہ اضلاع پر مشتمل لداخ کو آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد بغیر کسی مقننہ کے علیحدہ یونین ٹیریٹری کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ سیاسی اور نظریاتی طور پر مختلف بودھ اور مسلم کمیونٹیز کے باوجود، وہ اپنے مطالبات پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مشترکہ مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔
90 فیصد سے زیادہ کی نسلی آبادی کو دیکھتے ہوئے، ڈاکٹر نند کمار سائی کی قیادت میں درج فہرست قبائل کے قومی کمیشن نے بھی لداخ کو چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کی سفارش کی۔ اکتوبر 2020 میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی) کے لیے اپنے انتخابی منشور میں، بی جے پی نے چھٹے شیڈول کے تحت لداخ کے لیے آئینی تحفظات کا وعدہ بھی کیا۔
چھٹا شیڈول قبائلی علاقوں میں قانون سازی اور انتظامی خود مختاری کے ساتھ خود مختار ضلعی کونسلوں کے قیام کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ دونوں اضلاع میں خود مختار پہاڑی کونسلیں موجود ہیں، لیکن اگر انہیں جنگلات، جائیداد، تعلیم، ٹیکس وغیرہ جیسے معاملات پر قانون سازی کا اختیار دیا جائے تو وہ مزید بااختیار ہوں گی۔
2023 میں، مرکزی حکومت نے لداخ سے متعلق مسائل پر لداخی تنظیموں کے ساتھ گفت و شنید کے لیے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی (ایچ پی سی) تشکیل دی۔ تاہم، بات چیت اکتوبر 2025 میں اس وقت رک گئی جب لداخی تنظیموں نے مرکزی حکومت کے ساتھ مزید مشغول ہونے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک ان کے مطالبات بشمول ہلاکتوں کی عدالتی انکوائری نہیں ہو جاتی۔
جسٹس (ریٹائرڈ) بی ایس کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن چوہان گزشتہ سال سے تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے دسمبر 2025 تک انتظامیہ کی طرف سے کل 22 گواہوں سے جرح کی ہے۔ کمیشن کے جوائنٹ سیکرٹری رگزن سپالگن نے تصدیق کی کہ مارچ 2026 میں تفتیش دوبارہ شروع ہوئی، انتظامیہ کی طرف سے اب تک 18 گواہوں کی جانچ کی گئی اور 45 لوگوں کے حلف نامے جمع کرائے گئے۔
کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے ایک سینئر لیڈر اصغر علی کربلائی نے کہا، "ہم نے وزارت داخلہ کے ساتھ 15 میٹنگیں کی ہیں۔لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے مطالبات کا مسودہ پیش کیا ہے، لیکن وہ لداخ کی خواہشات کو پورا کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔" انہوں نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ انہیں احتجاج کرنے اور 16 مارچ کو بند کی کال پر مجبور کر رہی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ وانگچک کے خلاف مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ مجوزہ احتجاجی مارچ سے صرف ایک دن پہلے اور نئے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کے لداخ کا چارج سنبھالنے کے ٹھیک ایک دن بعد آیا ہے۔ سکسینہ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد لوگوں کی "خواہشات" کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
لیکن لاروک لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات کی اہمیت کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار صرف ترقیاتی کاموں تک محدود ہے، جب کہ عوام کی خواہش ریاست کا درجہ حاصل کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "وزارت داخلہ کو ہمارے معاملے پر فیصلہ کرنا ہو گا۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔"
جیسا کہ علاقہ مکالمے کا مطالبہ کرنے والی ایک پرامن احتجاجی ریلی کی تیاری کر رہا ہے، کربلی نے کہا کہ وانگچک کی رہائی کو "نامکمل" تصور کیا جائے گا، کیونکہ 80 افراد اب بھی زیر حراست ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حراست میں لیے گئے تمام افراد کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف تمام مقدمات واپس لیے جائیں۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے چاروں شہداء کے لواحقین کو باعزت طریقے سے معاوضہ ملنا چاہیے اور زخمی ہونے والوں کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔
لداخ انتظامیہ کی طرف سے مجوزہ جلوس پر نظر ثانی کی اپیل کے باوجود، ایل اے بی اور کے ڈی اے دونوں نے لوگوں سے احتجاجی ریلی میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
احتجاج کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے لداخ کے چیف سکریٹری آشیش کندرا نے ان تنظیموں سے اپنے مجوزہ احتجاج پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی۔
آنے والے سیاحتی موسم کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مظاہرے خطے کی صورتحال کے بارے میں منفی تاثر پیدا کر سکتے ہیں اور یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ وہاں بند اور احتجاج کا ماحول ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اس سے مقامی معیشت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ نئے ایل جی سکسینہ نے اسٹیک ہولڈرز اور مرکزی حکومت کے ساتھ مشغول ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ "ہم یہاں ایک نئی شروعات کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک کھلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔"
لیکن کربلائی نے کہا کہ انہیں احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی حکومت ان کی بات نہیں سنتی۔