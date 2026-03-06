ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ونے کمار سکسینہ ہوں گے لداخ کے نئے لیفٹیننٹ گورنر، صدر جمہوریہ نے نو ریاستوں میں نئے گورنروں کے تقرر و تبادلوں کو منظوری دے دی

صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے گورنروں کا تقرر کیا ہے۔

ونے کمار سکسینہ ہوں گے لداخ کے نئے لیفٹیننٹ گورنر (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 6:49 AM IST

نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کی تقرریوں میں بڑے پیمانے پر ردوبدل کو منظوری دی ہے۔ ایک باضابطہ سرکاری نوٹیفکیشن میں، صدر جمہوریہ نے متعدد نئی تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا، جو تقرریوں کے اپنے متعلقہ دفاتر کا چارج سنبھالنے کی تاریخ سے لاگو ہوں گے۔

مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا کو ہماچل پردیش کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کا عہدہ سنبھالیں گے۔

امریکہ میں ہندوستان کے سابق سفیر ترنجیت سنگھ سندھو کو دہلی کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔

ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔

نند کشور یادو کو ناگالینڈ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطا حسنین کو بہار کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر آر این۔ روی کو مغربی بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ کیرالہ کے گورنر راجیندر وشواناتھ ارلیکر کو تمل ناڈو کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق تمام تقرریاں اور تبادلے اس وقت موثر ہوں گے جب متعلقہ افسران اپنے نئے عہدوں کا چارج سنبھالیں گے۔

