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وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر عدالت نے اس کی گواہی پر یقین کیا؛ دو کی سزا برقرار، تیسرا بری
ہائی کورٹ نے بولنے میں دشواری کی شکار بچی کی گواہی معتبر قرار دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور برقرار رکھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 2, 2026 at 9:03 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے 11 سالہ بچی کے اغوا اور عصمت دری کے معاملے میں دو مجرموں کی سزا -10 سال قید -کے سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ متاثرہ بچی کو بولنے میں دشواری ہونے کی وجہ سے اس کی گواہی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم، تیسرے ملزم کو اس کے خلاف ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔
جسٹس رجیش اوسوال نے جموں میں سنائے گئے 69 صفحات پر مشتمل فیصلے میں سنجیو شرما عرف سنجو اور راکیش سنگھ کی جانب سے رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعات 363 اور 376 کے تحت سزا کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دیں۔ تاہم، عدالت نے رشپال شرما کی اپیل منظور کرتے ہوئے اس کی سزا اور فیصلہ کالعدم قرار دیا اور حکم صادر کیا کہ اگر وہ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو اسے فوری طور پر رہا کیا جائے۔
عدالت نے معذوری کے شکار گواہوں کی گواہی کے حوالے سے ایک اہم تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ’’متاثرہ بچی شدید معذوری کی شکار ہے، لیکن اس کی معذوری عدالت کے لیے اس کے بیان سے سچائی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔"
یہ فیصلہ پرنسپل سیشنز جج ریاسی کی جانب سے 30 جولائی 2022 کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر سنایا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے تینوں ملزمان کو دفعہ 376 آر پی سی کے تحت 10 سال کی سخت قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس کے علاوہ دفعہ 363 آر پی سی کے تحت چھ ماہ کی سخت قید اور 500 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید تین ماہ قید کی سزا مقرر کی گئی تھی۔
کیا تھا واقعہ؟
یہ واقعہ 16 نومبر 2014 کا ہے، جب ریاسی ضلع میں اپنے گاؤں کے قریب زرعی زمین سے بکریوں کے لیے پتے جمع کرنے گئی 11 سالہ بچی واپس نہیں لوٹی تھی۔ استغاثہ کے مطابق، شام کو جب بچی کے والدین گھر واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی لخت جگر کھیتوں سے ابھی تک نہیں لوٹی ہے۔ اس کے بعد اہل خانہ نے اس کی تلاش شروع کی اور مبینہ طور پر تینوں ملزمان کو جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔
بعد میں بچی بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے جبکہ کپڑوں پر خون کے دھبے موجود تھے۔ اہل خانہ اسے پہلے گھر لے گئے اور بعد میں اسپتال پہنچایا۔
استغاثہ کا الزام تھا کہ راکیش سنگھ اور سنجیو شرما بچی کو جھاڑیوں کی طرف لے گئے، جہاں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ رشپال شرما پر بھی اس جرم میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ اس سلسلے میں ارناس پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی گئی، جس کے بعد ایف آئی آر نمبر 89/2014 درج کی گئی۔ پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے پر تینوں ملزمان کے خلاف دفعہ 363، 376 اور 109 آر پی سی کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی۔
استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 18 گواہوں کے نام پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ٹرائل کے دوران 13 گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے۔
بولنے میں دشواری کے باوجود گواہی قابل قبول
ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت کے دوران ایک اہم سوال یہ تھا کہ آیا بولنے میں دشواری کا سامنا کرنے والی بچی کی گواہی پر بھروسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خاص طور پر جب عدالت میں اس کا بیان ریکارڈ کرتے وقت شہادت ایکٹ کی دفعہ 119 کے تحت مقررہ طریقہ کار پر مکمل عمل نہیں کیا گیا تھا۔
دفاعی وکلا نے دلیل دی کہ اس دفعہ کے تحت بچی کے بیان کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی گئی، جبکہ بیان ریکارڈ کرنے میں مدد دینے والے مترجم کو جرح کے لیے بھی پیش نہیں کیا گیا۔ وکلاء نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیے گئے بچی کے بیان اور ٹرائل کورٹ میں دی گئی گواہی کے درمیان فرق کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی سچائی پر بھی سوال اٹھائے۔
ہائی کورٹ نے بچی کی بات چیت اور بولنے سے متعلق طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ایک ای این ٹی ماہر نے بچی کو بولنے میں دشواری کی نشاندہی کی تھی، جبکہ آڈیولوجسٹ اور اسپیچ پیتھالوجسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بچی کو آواز کی خرابی (ڈسفونیا) نہیں تھی، البتہ اس کی 'ذہنی معاملے' کی وجہ سے اسے الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہوتی تھی۔
عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے بچی کو غلط طور پر بہری اور گونگی قرار دیا تھا۔ جسٹس اوسوال نے کہا: ’’واقعے کے وقت متاثرہ بچی نابالغ تھی اور وہ بہری نہیں تھی بلکہ اسے صرف بولنے میں دشواری تھی۔‘‘
ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ شہادت ایکٹ کی دفعہ 119 کے تحت بچی کے بیان کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی گئی تھی۔ تاہم، عدالت نے کہا کہ اپیل کرنے والے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس طریقہ کار کی خلاف ورزی سے انہیں کوئی نقصان پہنچا یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔
فیصلے میں کہا گیا کہ بچی کا بیان روشن بھان کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا تھا، جو سماعت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم طلبہ کے ایک اسکول کے پرنسپل ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے ان کی قابلیت اور تجربے کے بارے میں بھی ان کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مترجم نے حلف اٹھایا تھا اور وہ ایک آزاد شخص تھا، جس کا مقدمے کے نتیجے سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے دفاع کی اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ مترجم کو جرح کے لیے پیش نہ کرنے کی وجہ سے بچی کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا، ’’مترجم استغاثہ کے مقدمے سے متعلق واقعات کا گواہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا واحد کام متاثرہ شخص کے بیان کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔"
عدالت نے مزید کہا کہ دفاع یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا کہ بچی کی گواہی سمجھنے کے قابل نہیں تھی یا بیان ریکارڈ کرنے کے طریقے سے اس کے وکلاء کے لیے جرح کرنا مشکل ہوا تھا۔ طبی رپورٹ میں زیادتی کے واضح آثار نہیں، لیکن کپڑوں پر منی اور خون کے نشانات ملے۔
ملزمان نے یہ دلیل بھی دی کہ طبی معائنے میں جنسی زیادتی کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ واقعے کے تین دن بعد 19 نومبر 2014 کو بچی کا ریاسی ضلع اسپتال میں ماہر امراض نسواں نے طبی معائنہ کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچی کی ہائمن (پردہ بکارت) برقرار تھی اور بیرونی اعضائے تناسل یا رانوں کے اندرونی حصوں پر کوئی واضح چوٹ نہیں تھی۔
فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے اندام نہانی کے نمونوں میں سپرم (آب منی) کے نشانات نہیں پائے گئے۔ اس بنیاد پر ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ معائنے کے وقت جنسی زیادتی کے کوئی واضح طبی آثار سامنے نہیں آئے۔
تاہم، ہائی کورٹ نے کہا کہ واقعے کے تقریباً 72 گھنٹے بعد لیے گئے اندام نہانی کے نمونوں میں سپرم نہ ملنے سے صرف اسی بنیاد پر استغاثہ کے مقدمے کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیا، جن میں واضح کیا گیا ہے کہ جسم پر چوٹ یا منی کے نشانات نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ عصمت دری نہیں ہوئی۔ عدالت نے بچی کے کپڑوں کی فرانزک رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ رپورٹ میں بچی کی پتلون پر منی کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جبکہ پتلون اور قمیض دونوں پر خون کے نشانات پائے گئے۔
اگرچہ خون کا گروپ حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جسٹس اوسوال نے کہا کہ فرانزک رپورٹ کے نتائج استغاثہ کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا، ’’ریکارڈ پر موجود شواہد کی روشنی میں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ متاثرہ بچی کی پتلون پر منی اور خون کے نشانات اور قمیض پر خون کے نشانات جان بوجھ کر ملزمان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے لیے لگائے گئے ہوں گے۔‘‘
عدالت نے ملزمان کے کپڑے ضبط کرنے کے طریقہ کار پر اٹھائے گئے اعتراض کو بھی مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسر نے کپڑے ضبط کرنے سے متعلق میموز کو ثابت کیا تھا اور جرح کے دوران اس کے بیان کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔
تیسرے ملزم کو 'شک' کا فائدہ
تینوں ملزمان کے خلاف شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے ہر ایک کے کردار میں واضح فرق کیا۔ عدالت نے پایا کہ بچی کی گواہی براہ راست راکیش سنگھ اور سنجیو شرما کو اس جرم میں ملوث قرار دیتی ہے۔ بچی نے ٹرائل کورٹ میں اپنے بیان کے دوران دونوں ملزمان کی شناخت کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ اسے جھاڑیوں کی طرف لے گئے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔
عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بچی کی والدہ، بہن اور کزن نے ٹرائل کورٹ میں اپنے بیانات کے دوران کچھ اضافی باتیں شامل کی تھیں، جو ان کے پہلے بیانات میں موجود نہیں تھیں۔ تاہم، عدالت نے کہا کہ اس سے بچی کی اپنی گواہی متاثر نہیں ہوتی۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ بچی کے والد کی ملزمان کے ساتھ پہلے سے کوئی دشمنی تھی یا اہل خانہ نے انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔
دوسری جانب، رشپال شرما کو شک کا فائدہ دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق، بچی نے اپنے بیان میں رشپال شرما کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ اس نے صرف ایک ایسے شخص کا ذکر کیا تھا جس کی داڑھی چھوٹی تھی اور وہ ایک مکان کی چھت پر کھڑا تھا، لیکن بچی نے واضح کیا تھا کہ اس شخص نے کچھ نہیں کیا۔
جسٹس اوسوال نے کہا، ’’اس طرح بچی کی گواہی سنجیو شرما اور راکیش سنگھ کو براہ راست ملوث قرار دیتی ہے، جبکہ رشپال شرما کو مؤثر طور پر بے قصور ثابت کرتی ہے۔‘‘
عدالت نے مزید کہا کہ رشپال شرما کے خلاف دفعہ 363 اور 109 آر پی سی کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن ٹرائل کورٹ نے اسے دفعہ 363 اور 376 آر پی سی کے تحت سزا سنائی تھی۔
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ متاثرہ بچی کی اپنی گواہی کو دیکھتے ہوئے رشپال شرما کی سزا برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ چنانچہ عدالت نے اس کے خلاف سنایا گیا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔
ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ
ہائی کورٹ نے اپنے حتمی حکم میں سنجیو شرما اور راکیش سنگھ کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے 30 جولائی 2022 کو سنائی گئی سزا اور قید کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے برعکس رشپال شرما کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے تمام الزامات سے بری کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اگر وہ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو اسے فوری طور پر رہا کیا جائے۔
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