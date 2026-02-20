ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نائب صدر کشمیر کا دورہ کریں گے، دورے کی منصوبہ بندی کے لیے سیکورٹی میٹنگ
نائب صدر 26 فروری کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کشمیر کا پہلا دورہ کرنے والے ہیں۔
سری نگر: بھارتی نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اگلے ہفتے کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کشمیر میں سیکورٹی فورسز ان کے آنے والے دورے کی تیاری کر رہی ہیں۔ نائب صدر 26 فروری کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کشمیر کا پہلا دورہ کرنے والے ہیں۔ رادھا کرشنن کے طے شدہ پروگرام میں سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کے 21 ویں کانووکیشن میں شرکت بھی شامل ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کی کہ نائب صدر اس تقریب میں شرکت کریں گے اور توقع ہے کہ وہ کانووکیشن سے خطاب کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود رہیں گے۔ اس اہم تقریب سے قبل انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے یونیورسٹی میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔
کشمیر میں پولیس کنٹرول روم میں انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) وی کے۔ بردی نے آنے والے دورے کے لیے سیکورٹی پلان تیار کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں سیکورٹی اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
بردی نے عہدیداروں کو وادی کے شہری اور دیہی علاقوں میں سیکورٹی بڑھانے کی ہدایت دی جس میں چوبیس گھنٹے گشت کو تیز کرنا اور اہم داخلی اور خارجی راستوں پر نگرانی کو مضبوط بنانا شامل ہے۔
انہوں نے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ انہیں معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پیز) کے بارے میں اچھی طرح سے بریف کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے لیے حساس علاقوں پر کڑی نظر رکھیں۔
"میٹنگ کے دوران، وی وی آئی پی کے دورے کے لیے مکمل انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تفصیلی حفاظتی منصوبے پیش کیے گئے اور ان کا جائزہ لیا گیا،" اہلکار نے کہا، بردی نے "ممکنہ دہشت گردی کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے چوکسی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔"
اہلکار نے مزید کہا کہ اہم انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے اور اہم مقامات کی حفاظت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ سی آئی/ کیو آر ٹیز کی اسٹریٹجک تعیناتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ کسی بھی ابھرتی ہوئی صورت حال پر تیزی سے ردعمل کو ممکن بنایا جا سکے۔