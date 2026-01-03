ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں کتوں کے کاٹنے کے کیسز 2 لاکھ سے تجاوز کر گئے، بڑھتی ہوئی لعنت کو کیسے روکا جائے؟
جموں و کشمیر میں لوگ پریشان ہیں کیونکہ کتے کے کاٹنے کے کیسز کی تعداد 200,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔
Published : January 3, 2026 at 10:48 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں پچھلے تین سالوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے 2.12 لاکھ سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پالیسی کی تبدیلی میں، حکومت نے آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے جانوروں کے ڈاکٹروں کو فرنٹ لائن کینائن مینجمنٹ پلان میں شامل کیا ہے۔
کتوں کے خطرے کی روشنی میں، بھیڑ اور حیوانات کے محکمہ نے، جو اب تک گھریلو جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا، نے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر انتظامی منصوبے کی قیادت کریں، جس میں نس بندی (جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے)، ویکسینیشن، کیڑے مار دوا اور زخمی اور بیمار آوارہ کتوں کا علاج شامل ہے۔
یہ نقل و حرکت سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد ہوئی ہے جس میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بس اسٹینڈز کے احاطے سے آوارہ کتوں کو ہٹانے اور انہیں مخصوص پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
عدالت نے نوڈل افسروں کی تقرری کی ہدایت بھی دی تاکہ کتوں کی نقل مکانی سے قبل ان کی نس بندی اور ویکسینیشن کو یقینی بنایا جائے۔ جموں و کشمیر حکومت نے محکمہ جل شکتی کے ڈپٹی سکریٹری سہیل احمد لون کو آوارہ کتوں کے انتظام کے لیے نوڈل افسر کے طور پر نامزد کیا ہے۔
نئے مینڈیٹ کے تحت، جانوروں کے ڈاکٹر اپنے روایتی فرائض سے آگے بڑھیں گے اور ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ مل کر جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے کے اصول کے انتظام کو سنبھالیں گے۔ محکمہ حیوانات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ یونس نے کہا کہ جانوروں کے ڈاکٹروں کو اے بی سی قوانین کے تحت معیاری آپریٹنگ طریقہ کار میں مہارت حاصل کرنے کے لیے شہری اداروں سے نس بندی اور دیگر متعلقہ سرگرمیوں کے لیے خصوصی مہارت کی تربیت دی جائے گی۔
حکومتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ ویٹرنری ڈاکٹروں کو ان کے تفویض کردہ فرائض کی مناسب کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے لاجسٹک مدد فراہم کرے گا اور یہ ان کے اپنے فرائض کے علاوہ ہے۔
بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم 2022 اور 2025 کے درمیان خطرناک اعداد و شمار کے پیش نظر ضروری ہے، جب کشمیر میں کتے کے کاٹنے کے 114,000 واقعات رپورٹ ہوئے، جب کہ جموں میں 98,000 واقعات ہوئے۔ لیکن اس اضافے کے باوجود، صرف 49,000 آوارہ کتوں کی نس بندی اور ٹیکہ لگایا گیا، خاص طور پر جموں اور سری نگر کے جڑواں دارالحکومتوں میں، حکام کو ایک نئی حکمت عملی وضع کرنے پر مجبور کیا گیا۔
طبی مداخلت کے علاوہ، حکومت کتوں پر قابو پانے کے لیے ان علاقوں کو انفیکشن سے پاک کرنے پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ بھیڑ پالنے کے محکمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رفیق احمد شاہ نے کہا کہ جانوروں کی مداخلت کے علاوہ ریوڑ کے انتظام کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں کتوں کے لیے مخصوص پناہ گاہوں اور علاقوں کو مضبوط کرنا شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ اندرونی طور پر ان کے بھیڑوں کے فارموں کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی ہے تاکہ کتوں کی مداخلت کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں، آوارہ کتوں کو روکنے کے لیے جانوروں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گڑھے کھودے جا رہے ہیں۔