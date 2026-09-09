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زرعی یونیورسٹیوں سے وابستہ ویٹرنری طلبہ مشاہرے میں اضافے کے مطالبے پر سراپا احتجاج
واضح رہے کہ ویٹرنری طلبہ کے وظیفے میں اضافے سے متعلق تجویز 2023 سے فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں زیر التوا ہے۔
Published : September 9, 2026 at 11:39 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) جموں و کشمیر میں میڈیکل اور نیم میڈیکل تربیت کنندگان اور طلبہ کی جانب سے ماہانہ وظیفے میں مناسب اور معقول اضافے کا مطالبہ شدت اور توسیع اختیار کر گیا۔ اب جموں و کشمیر کے ویٹرنری طلبہ نے انٹرن شپ وظیفے میں اضافے کے دیرینہ مطالبے کو لے کر احتجاج کیا۔
سکاسٹ جموں اور سکاسٹ کشمیر کے طلبہ کی نمائندگی کرنی والی 'جموں و کشمیر ویٹرنری اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن' نے کل احتجاج کا آغاز کیا۔ ایسوسی ایشن گزشتہ تقریباً تین برس سے وظیفے میں نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ویٹرنری طلبہ کے مطابق دونوں یونیورسٹیوں میں انہیں چھ ماہ کے لیے 6,000 روپے ماہانہ جب کہ باقی چھ ماہ کے لیے 9,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جارہا ہے، جس میں اضافی 3,000 روپے آئی سی اے آر کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ وظیفے میں نظر ثانی کی باضابطہ تجویز سال 2023 سے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے پاس زیر التوا ہے، حالانکہ اس حوالے سے متعدد بار پیروی کی جاچکی ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ موجودہ وظیفہ ملک کئی دیگر اداروں میں ویٹرنری طلبہ کو دی جانے والی رقم کے مقابلے میں خاصا کم ہے۔
ایسوسی ایشن نے بتایا کہ باقی ریاستوں و علاقوں میں قائم یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم و تربیت امیدواروں کو ماہانہ اچھا وظیفے فراہم کیا جاتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں سکاسٹ جموں اور سکاسٹ کشمیر کے طلبہ کو چھ ماہ کے لیے 6,000 روپے اور باقی چھ ماہ کے لیے 9,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جارہا ہے۔
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ایسوسی ایشن کے صدر تقلین رشید نے بتایا کہ ویٹرنری انٹرن شپ میں ٹلینیکل ٹرینگ، فیلڈ ورک اور ہنگامی ڈیوٹیاں شامل ہونے کے باوجود یہ تفاوت برقرار ہے۔ ایسوسی ایشن نے 19 مئی سال 2026 کو ویٹرنری کونسل آف انڈیا کی جانب سے جاری ایک خط کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ وظیفے میں اضافے کا معاملہ پہلے ہی متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا جا چکا ہے۔
طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی ترجیحی سلوک کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ ایک منصفانہ اور مناسب انٹرن شپ وظیفہ چاہتے ہیں، جو دیگر اداروں میں ویٹرنری انٹرنز کو دی جانے والی رقم کے برابر ہو۔ ویٹرنری طلبہ کا کہنا ہے کہ ان کی شکایت حالیہ احتجاجی لہر سے کہیں پہلے کی ہے، کیونکہ ایسوسی ایشن کے مطابق ان کے وظیفے میں نظر ثانی کی تجویز سال 2023 سے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کی سطح پر زیر التوا ہے۔
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