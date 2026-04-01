چاندی میں چار چاند لگانے کا فن: 'میں بھی اس دستکاری کو تب تک ہی زندہ رکھ پاؤں گا جب تک جسم میں جان ہے'
چاندی کی چیزوں پر انتہائی باریک اور پیچیدہ نقش و نگار بنانے میں ماہر محمد یوسف زرگر نئی نسل کی عدم دلچسپی سے مایوس ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 3:06 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): چھوڑے ہتھوڑے سے بڑی نفاست اور باریکی سے چاندی میں انگوٹھی تیار کر رہے یہ ہیں محمد یوسف زرگر۔ شہر سرینگر کے رعناواری علاقے کے رہنے والے ماہر دستکار محمد یوسف نہ صرف چاندی کے مختلف قسم کے زیورات، آرائشی ساز و سامان، خوبصورت اور آرمد برتن بلکہ چاندی میں گھریلو سجاوٹ کی چیزیں اور روایتی تحائف بنانے والے کشمیر کے ماہر کاریگروں میں شمار ہوتے ہیں۔
اس کارخانے میں بنائی گئی ایسی منفرد اور دلکش چیزیں دیکھنے کو ملی رہی ہیں جو کہ چاندی میں بنانے کا تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ ٹوٹھ برش، پہینے والی سینڈل، ڈائیزن میں تراشے گئے ایر رنگ ، پریس، نیکلس، کنگا وغیرہ۔ ایک وقت میں چاندی کے ان چیزوں کی مانگ کافی زیادہ تھی اور شادی بیاہ اور خصوصی مواقع پر ان چیزوں کا استعمال خوب ہوا کرتا تھا۔ لیکن دور حاضر میں چاندی سے تیار کردہ چیزوں کا استعمال نہ کے برابر ہے اور یوں کہیں کہ اب یہ فن ہی آہستہ آہستہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔
پائین شہر کے علاوہ سرینگر کے پرانے شہر میں بھی اگرچہ اس طرح کے کئی بڑے کارخانے موجود تھے۔ تاہم آج کی تاریخ میں یہ کام اب 2 سے 3 کارخانوں تک ہی سمٹ کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں محمد یوسف زرگر اپنے خاندان کی چھٹی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس کام کو سنبھالے ہوئی ہے اور یہ گذشتہ 55 برس سے اس برتن سازی کے فن سے جڑے ہوئے ہیں۔
محمد یوسف زرگر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پشتنی کام ہے جو کہ میں اسکول کے دنوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ ایک زمانے میں اس صنعت سے وابستہ کئی کاریگر اچھا روزگار کماتے تھے۔ مگر کشمیر میں اب اس کے چند ہی کاریگر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک اس کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ ویسے میں بھی اپنے طور اسی وقت تک اس کام زندہ رکھ پاؤں گا جب تک جسم میں جان ہے کیونکہ نئی نسل اس کام کو سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے۔
مزید پڑھیں: مغربی ایشیا کی جنگ کے اثرات کشمیر کی دستکاری صنعت پر، عالمی نمائشیں منسوخ، ہزاروں کاریگر متاثر
محمد یوسف چاندی کے برتنوں، ٹرے اور دیگر آرائشی چیزوں پر ہاتھ سے انتہائی باریک اور پیچیدہ نقش و نگار بناتے ہیں تاکہ یہ خریدار کی پسند بن جائے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیمانڈ پر بھی مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں اور اب تک اس کارخانے سے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی ڈیکوریٹڈ آئٹمز بھیجے گئے ہیں۔
ان کے بیٹے طارق احمد زرگر نے کہا کہ میں اپنے والد کی ان تیار کردہ چیزوں کو آن لائن فروخت کرنے میں تعاون کر رہا ہوں اور بیشتر آرڈر اب ہمیں آن لائن ہی موصول ہو رہے ہیں۔ ایسے میں آج کل کے اے آئی کے دور میں اصلی اور خاص طور پر ہاتھ سے تیار کردہ چیزوں کو ہی لوگ پسند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارخانہ دار اسکیم کے تحت متعلقہ محکمہ بھی اپنا تعاون فراہم کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر انفرادی اور محکمہ جاتی سطح پر مزید کام کیا جائے تو زوال پذیر برتن سازی کی اس قدیم صنعت کو دوبارہ سے بحال کیا جاسکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کی روایتی دستکاری جدید ٹیکنالوجی سے متاثر، دستکار انتہائی پریشان
محمد یوسف زرگر کا کہنا ہے کہ مشینوں سے تیاری کردہ سستی چیزوں کی وجہ سے ہاتھ سے تیار کردہ ایسی مصنوعات کی بازار میں ڈیمانڈ بے حد کم ہے۔ ایسے اب ہم آن لائن پلیٹ فارمز سے اپنی بنائے چیزوں کی تشہیر کرتے ہیں اور حال ہی متعلقہ محکمے کی جانب سے منعقدہ چند نمائشوں میں بھی ہمیں اپنا اسٹال قائم کرنے کا موقع ملا۔ تاہم ایگزیشنز کے دائرے کو وسیع کرنے اور محکمہ ہنڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کو اس روایتی فن کو زندہ رکھنے کی خاطر کئی اہم اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
صدیوں پرانی اور پیچیدہ روایتی دستکاری یہاں کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے اور اس مخصوص فن کو بھی دیگر فنون کے ساتھ جی آئی ٹیگ دیا گیا یے اور یہ اقدام محمد یوسف جیسے کاریگروں کی مہارت کو تحفظ فراہم کرنے اور عالمی سطح پر کشمیر کی ایسی منفرد دستکاری کو دوبارہ پہنچان دلانے میں مدگار ثابت ہوگا۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کے ٹیرف سے صدیوں پرانی کشمیری قالین کی صنعت کی بقاء کو خطرہ
کشمیری پشمینہ کی صنعت سے وابستہ لوگوں کے مسائل
معراج الدین بیگ ایسا دستکار جس کا نمونہ وائٹ ہاوس کی زینت بنا
کشمیری کرکٹ بیٹ کا ایک اور سنگ میل، حکومتی تسلیم شدہ دستکاری فہرست میں شامل