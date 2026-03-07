ETV Bharat / jammu-and-kashmir
روزنامہ ندائے مشرق کے مدیر عبدالرشید شاہ کا انتقال
سال 2001 میں مرحوم عبدالرشید وزیر اعظم واجپائی کے ایران دورے پر انکے ساتھ وفد میں شامل تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 7, 2026 at 11:57 AM IST
سرینگر: کشمیر کے ایک سینئر صحافی اور اردو روزنامہ ندائے مشرق کے مالک و مدیر عبدالرشید شاہ سرینگر میں طویل علالت کے بعد انتقال کرگئے ۔ وہ کافی عرصے سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور حال ہی میں انہیں جموں سے سرینگر منتقل کیا گیا تھا۔
جون 1948 میں سرینگر کے چینکرال محلہ، حبہ کدل میں پیدا ہونے والے عبدالرشید شاہ 2001 میں اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے ایران کے دورے کے دوران ان چند مدیروں میں شامل تھے جنہیں وزیر اعظم کے میڈیا دستے کا حصہ بنایا گیا تھا۔ وہ ان تین صحافیوں میں شامل تھے جنہیں "کوکہ پرے" کی قیادت والے حکومت نواز عسکری گروپ 'اخوان المسلمون' نے 1995 میں سرینگر کے پریس انکلیو سے اغوا کیا تھا۔
عبدالرشید شاہ ایک کہنہ مشق صحافی تھے جو برسہا برس تک ہاتھ سے لکھے گئے اداریوں سے کشمیر کی زبوں حالی کی تاریخ رقم کرتے تھے۔ عبدالرشید شاہ نے، جنہیں اپنے اخبار کی نسبت سے رشید مشرق کے نام سے جانا تھا ،اپنا اخبار شروع کرنے کے لیے 1992 میں اسٹیٹ انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کی ملازمت چھوڑ دی۔ انکی ادارت میں شائع ہونے والے اخبار نے مختصر وقت میں ہی سرینگر سے شائع ہونے والے اعتدال پسند اخبارات میں ایک مقام بنایا۔ اس سے قبل وہ روزنامہ 'الصفا' میں پارٹ ٹائم ایڈیٹر کے طور پر کام کر چکے تھے۔
انکے لواحقین میں انکی بیوہ، دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں۔ سرینگر کے مقامی صحافیوں اور صحافی انجمنوں نے انکے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انکے فرزند ہارون رشید شاہ کے مطابق انکا جنازہ نماز ظہر کے بعد باغ مہتاب کی جامع مسجد کے احاطے میں ادا کیا جائے گا۔
