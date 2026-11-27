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کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پیرزادہ سعید کا انتقال
سابق وزیر اور اننت ناگ کے رکنِ اسمبلی پیرزادہ محمد سید طویل عرصے تک کانگریس کے وفاداررہے اور تنازعات کا بھی شکار رہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:24 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر اسمبلی کے اننت حلقے کے رکن اور سینئر کانگریس رہنما پیرزادہ محمد سعید مختصر علالت کے بعد جموں میں انتقال کرگئے ہیں۔ وہ 73 برس کے تھے۔ انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر 2024 کا اسمبلی انتخاب اننت ناگ حلقے سے پی ڈی پی کے امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ کو شکست دیکر جیتا تھا۔ وہ ماضی میں کئی مرتبہ کوکرناگ انتخابی حلقے کی نمائندگی کرچکے ہیں اور مختلف ادوار میں ریاستی کابینہ کے وزیر بھی رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق پیرزادہ سعید دربار مو کی وجہ سے جموں میں مقیم تھے جہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ان کی میت کو انکے آبائی علاقہ دمحال کوکرناگ کیلئے روانہ کیا گیا ہے جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔
پیرزادہ سعید جموں و کشمیر میں کانگریس کے ریاستی صدر بھی رہے ہیں اور ان چند کانگریس رہنماؤں میں شامل ہیں جو بدلتے سیاسی حالات کے باوجود بھی کانگریس کے ساتھ ہی منسلک رہے۔
پیرزادہ سعید 1953 میں جنوبی کشمیر کے دمحال کوکرناگ گاؤں مین پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1980 میں کشمیر یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد مختصر مدت کیلئے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں وہ عملی سیاست مین داخل ہوئے۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے ساتھ نزدیکی سے کام کیا اور کانگریس کے اہم رہنماؤں میں جگہ بنائی، لیکن جب مفتی سعید نے 1998 مین کانگریس چھوڑ کر اپنی الگ پارٹی پی ڈی پی کی بنیاد ڈالی تو پیرزادہ سعید انکے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔۔
پیرزادہ نے 1987، 2002 اور 2008 میں کوکرناگ حلقے سے مسلسل اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ مفتی محمد سعید اور غلام نبی آزاد کی قیادت میں پی ڈی پی کانگریس اتحاد کی حکومت میں وزیر رہے۔ وزارت کے دوران وہ کئی بار تنازعات کا بھی شکار رہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے کو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے امتحانات میں غیر قانونی طریقے سے فائدہ پہنچایا جبکہ ایک بار انہوں نے محکمہ فشریز کے ایک سینئر ملازم کے منہہ پر چپت رسید کی جس پر انکے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پیرزادہ پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے بحیثیت وزیر تعلیم، ایک عوامی ایجی ٹیشن کو ختم کرنے کیلئے تعلیمی اداروں کو استعمال کرنے کی راہ استوار کی۔
پیرزادہ سعید ایک مخصوص قسم کی قراقلی پہتے تھے جو انکی شخصیت کی پہچان بن گئی تھی۔ گزشتہ کافی عرصے سے وہ صحت کے کئی مسائل سے دوچار تھے، جسکی وجہ سے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے انجام نہیں دے پارہے تھے۔ پیرزادہ نے 2019 میں جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کرنے اور اسے دو مرکزی زیر انتطام علاقوں میں تقسیم کرنے کے مرکزی حکومت کے یکطرفہ فیصلے کی مخالفت کی تھی۔
ان کے انتقال سے جموں و کشمیر میں ایک اور اسمبلی کے ضمنی انتخاب کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔ اننت ناگ ساؤتھ سے انہوں نے گزشتہ الیکشن میں پی ڈی پی لیڈر محبوب بیگ کو 1686 ووٹوں کے معمولی فرق سے ہرایا تھا۔ اگر ضمبی انتخابات منعقد ہوتے ہیں تو یہ پی ڈی پی کیلئے جنوبی کشمیر میں اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کیلئے ایک اور موقعہ ثابت ہوگا جبکہ نیشنل کانفرنس کی عوامی مقبولیت کو بھی پرکھا جاسکے گا۔
پیرزادہ محمد سید کے انتقال پر مختلف سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرحوم کا شمار علاقے کی اہم سیاسی شخصیات میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے طویل سیاسی سفر کے دوران مختلف اہم ذمہ داریاں انجام دیں اور ریاستی سطح پر بھی خدمات سرانجام دیں۔ ان کے انتقال کو سیاسی حلقوں میں ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے چاہنے والوں، سیاسی ساتھیوں اور عوام نے مرحوم کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
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