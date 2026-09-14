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بچی پر دباؤ کا خدشہ، پوکسو ملزم کی ضمانت جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کی منسوخ
کورٹ نے تفتیش کے دوران ضمانت کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے بچی پر دباؤ اور شواہد سے چھیڑ چھاڑ کا خدشہ ظاہر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 14, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پیر کے روز پوکسو (POCSO) ایکٹ کے ایک ملزم کو دی گئی ضمانت منسوخ کر دی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ملزم متاثرہ پر دباؤ ڈال کر مقدمے کی کارروائی کو متاثر کر سکتا ہے چونکہ وہ ملزم کی خالہ کا شوہر ہے۔
جسٹس ایم اے چودھری نے سرینگر میں Bail App No. 246/2025 اور اس سے منسلک CrlM No. 1960/2025 پر سات صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ عدالت نے یہ فیصلہ 7 ستمبر 2026 کو محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کی جانب سے پولیس اسٹیشن راجپورہ، پلوامہ کے ذریعے دائر درخواست منظور کرتے ہوئے پرنسپل سیشنز جج پلوامہ کا 11 جولائی 2025 کا وہ حکم کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت ملزم کو ضمانت دی گئی تھی۔
ہائی کورٹ نے پلوامہ ضلع کے رہمو علاقے کے رہنے والے ملزم رمیز احمد (نام تبدیل) کو ہدایت دی کہ اگر تفتیش ابھی جاری ہے تو وہ پولیس اسٹیشن راجپورہ کے اسٹیشن ہاؤس افسر کے سامنے سرنڈر کرے۔ اگر تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور مجاز عدالت میں چارج شیٹ بھی دائر کی جا چکی ہے تو ملزم کو ہائی کورٹ کے فیصلے کی تاریخ سے ایک ہفتے کے اندر متعلقہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔
عدالت نے مزید واضح کیا کہ سرنڈر نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو حراست میں لینے کے لیے قانونی طور پر سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق یہ معاملہ 13 جون 2025 کو پولیس اسٹیشن راجپورہ میں متاثرہ بچی کے بھائی عمر احمد (نام تبدیل) کی جانب سے دی گئی تحریری شکایت کے بعد سامنے آیا۔ واقعے کے وقت بچی کی عمر 14 سال تھی۔
کیا ہے الزام؟
شکایت میں کہا گیا کہ بچی رہمو میں اپنی خالہ کے گھر گئی تھی۔ 27 مئی 2025 کو وہ ایک کمرے میں سونے کے لیے گئی۔ استغاثہ کے مطابق، بچی کے سونے کے بعد ملزم، جو متاثرہ کی خالہ کا شوہر، کمرے میں داخل ہوا اور مبینہ طور پر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے زبردستی پکڑا اور اس کے جسم کو اس طرح چھوا جس سے اسے تکلیف ہوئی۔
شکایت میں مزید الزام عائد کیا گیا کہ ملزم نے بچی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بچی کسی طرح کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی خالہ وہاں پہنچی اور بچی نے اسے واقعے کے بارے میں بتایا۔
فیصلے کے مطابق خالہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے، کیونکہ ایسا کرنے سے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اسی وجہ سے بچی نے فوری طور پر کسی اور کو واقعے کے بارے میں نہیں بتایا۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی کو بتایا جس کے بعد وہ پولیس کے پاس گیا۔
پولیس نے ابتدا میں پولیس اسٹیشن راجپورہ میں پوکسو ایکٹ کی دفعات 7 اور 8 کے تحت FIR No. 56/2025 درج کی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے مبینہ جائے وقوعہ کا معائنہ کیا، موقع کا نقشہ تیار کیا اور متاثرہ بچی کا طبی معائنہ کرایا۔ تفتیشی افسر نے اس کی تاریخ پیدائش سے متعلق دستاویزات بھی حاصل کیں۔
تفتیش میں سامنے آیا کہ مبینہ واقعے کے وقت بچی کی عمر تقریباً 14 سال تھی، حالانکہ ابتدائی شکایت میں اس کی عمر تقریباً 16 سال بتائی گئی تھی۔ بعد میں مجاز عدالت کے سامنے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا، 2023 کی دفعہ 183 کے تحت اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔
فیصلے کے مطابق تفتیش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ملزم متاثرہ بچی کا قریبی رشتہ دار تھا اور بچی اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ تفتیش کے بعد پوکسو ایکٹ کی دفعہ 9 شامل کی گئی جبکہ پہلے لگائی گئی دفعہ 8 کی دفعہ کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ملزم کے خلاف پوکسو ایکٹ کی دفعات 7 اور 9 کے تحت تفتیش کی گئی۔
ملزم کو تفتیش کے دوران شواہد جمع ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کے دوران سیشنز کورٹ نے ضمانت دی تھی چونکہ ملزم نے 24 جون 2025 کو سیشنز کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی۔ اس کے بعد سیشنز کورٹ نے کچھ شرائط کے ساتھ اسے ضمانت دے دی۔
جموں کشمیر اسٹیٹ نے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور مؤقف اختیار کیا کہ تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد ملزم کو سنگین جرائم میں ملوث کرنے کے لیے کافی ہیں۔
استغاثہ نے کہا کہ سیشنز کورٹ نے تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد کو مناسب اہمیت نہیں دی۔ استغاثہ نے یہ بھی دلیل دی کہ ضمانت کا حکم قانونی خامیوں اور غیر متعلقہ عوامل پر مبنی تھا، اس لیے اسے منسوخ کیا جانا چاہیے۔
ملزم نے ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ دفاعی وکیل نے دلیل دی کہ استغاثہ سیشنز کورٹ کے حکم میں کسی غیر قانونی، من مانے یا غلط فیصلے کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔
دفاع نے یہ بھی کہا کہ ملزم پر ضمانت کی کسی شرط کی خلاف ورزی، فرار ہونے، تفتیش میں مداخلت کرنے، گواہوں کو دھمکانے یا متاثر کرنے، شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے یا ضمانت کی آزادی کا غلط استعمال کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے۔
تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے نتیجہ اخذ کیا کہ سیشنز کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ دستیاب حقائق کے پیش نظر ملزم کو ضمانت دینے والا متنازع حکم قانونی خامیوں کا شکار تھا۔
ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کی درخواست منظور کر لی اور پرنسپل سیشنز جج پلوامہ کا 11 جولائی 2025 کا ضمانت دینے والا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ملزم کی ضمانت منسوخ کر دی گئی اور ضمانت کی درخواست کے ساتھ منسلک فوجداری متفرق درخواست کو بھی نمٹا دیا گیا۔
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