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ویر ناگ میں شمع بردار احتجاج، اننت ناگ حملے میں ہلاک پولیس اہلکار کو خراجِ عقیدت
مظاہرین نے ویر ناگ چوک پر جمع ہو کر دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اننت ناگ حملے کی مذمت کی۔
Published : July 23, 2026 at 7:49 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) اننت ناگ میں حالیہ دہشت گردانہ حملے میں جموں کشمیر پولیس کے ایک اہلکار کی ہلاکت کے خلاف ویر ناگ میں منگل کی شام نوجوانوں نے سابق ڈی ڈی سی ممبر ویر ناگ پیر شہباز کی قیادت میں ایک پُرامن شمع بردار احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقعے پر ویر ناگ چوک میں نوجوان جمع ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف اپنی شدید ناراضگی اور مذمت کا اظہار کیا۔
احتجاج میں شریک نوجوانوں نے ہاتھوں میں روشن شمعیں اٹھا رکھی تھیں اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ بے گناہ لوگوں اور ملک کی حفاظت پر مامور سکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا، انتہائی بزدلانہ اور غیر انسانی عمل ہے، جس کی ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے۔
مظاہرین نے اننت ناگ میں ہلاک ہونے والے جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر عوام کے امن و تحفظ کے لیے عظیم قربانی دی ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس غم کی گھڑی میں پورا کشمیر شہید کے اہلِ خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔
اس موقعے پر سابق ڈی ڈی سی ممبر پیر شہباز نے کہا کہ دہشت گردی کسی بھی مذہب یا انسانیت کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ یہ صرف تباہی، خوف اور نفرت کو جنم دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے عوام کے حوصلے ہرگز پست نہیں ہوں گے بلکہ لوگ پہلے سے زیادہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ امن کے قیام کے لیے کام کریں گے۔
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مقررین نے جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے ان کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے عوام خصوصاً نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد رہیں اور امن، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔
شمع بردار احتجاج کے اختتام پر تمام شرکاء نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے، جموں و کشمیر میں پائیدار امن کے قیام اور شہید پولیس اہلکار کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کی۔ مظاہرین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف متحد رہیں گے اور امن، محبت اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
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