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ویری ناگ ابھرتا ہوا سیاحتی مرکز، منفرد مقامات کی تلاش میں سیاحوں کی پہلی پسند
جموں وکشمیر اپنی خوبصورتی کیلئے دنیا بھر میں مشہورہے، دنیا بھر سے سیاح یہاں سیر و تفریح کیلئے آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں-
Published : June 13, 2026 at 2:00 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق):ویری ناگ جنوبی کشمیر کا ایک تاریخی، ثقافتی اور قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقام، ایک طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ موسمِ گرما کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد ویری ناگ مغل گارڈن، مشہور ویری ناگ چشمہ اور دریائے جہلم کے تاریخی منبع کا رخ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
سیاحوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیر اب صرف گلمرگ، پہلگام اور ڈل جھیل تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ وادی کے دیگر خوبصورت، پُرسکون اور تاریخی مقامات کو بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ویری ناگ اپنی شفاف آبشاروں، سرسبز باغات، قدیم مغل طرزِ تعمیر اور دلکش ماحول کے باعث سیاحوں کی خصوصی توجہ حاصل کر رہا ہے۔
مغل دور میں تعمیر شدہ ویری ناگ گارڈن اپنی بے مثال خوبصورتی رنگ برنگے پھولوں، بلندو بالا چناروں اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاح نہ صرف قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ دریائے جہلم کے تاریخی منبع کو بھی گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔
جموں سے تعلق رکھنے والی سیاح سُہانی نے بتایا کہ ویری ناگ پہنچ کر انہیں شدید گرمی سے راحت ملی اور یہاں کی خوشگوار آب و ہوا نے ان کے جسم و ذہن کو تازگی بخشی۔ انہوں نے کہا کہ چنار کے گھنے درختوں کے سائے میں انہیں ایئر کنڈیشنڈ ماحول کا احساس ہوا۔ سُہانی نے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کو بھی بے حد سراہا۔
ارون تھاپا نامی ایک اور سیاح نے کہا کہ کشمیر کے دیگر مشہور سیاحتی مقامات کی طرح ویری ناگ مغل گارڈن بھی اپنی خوبصورتی اور قدرتی دلکشی کے باعث منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دہشت گردانہ واقعات کے باوجود سیاحوں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دہشت گردی کا مقصد ہی خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سکیورٹی فورسز کی مؤثر تعیناتی اور مقامی آبادی کے تعاون کے باعث وہ خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔
مقامی باشندوں اور کاروباری طبقے نے سیاحوں کی واپسی کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے علاقے کی معیشت کو نئی تقویت ملے گی اور سیاحت سے وابستہ افراد کے لیے روزگار کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ویری ناگ کی مؤثر تشہیر کی جائے اور بنیادی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے تو یہ مقام کشمیر کے نمایاں ترین سیاحتی مراکز میں شامل ہو سکتا ہے۔
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سیاحتی ماہرین کے مطابق ویری ناگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کشمیر آنے والے سیاح اب نئی اور منفرد منزلوں کی تلاش میں ہیں۔ اپنی تاریخی اہمیت، قدرتی حسن اور پُرسکون ماحول کے باعث ویری ناگ اس ضرورت کو بخوبی پورا کر رہا ہے اور مستقبل میں کشمیر کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں مزید نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔