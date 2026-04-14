ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قرض لیا، سولر سسٹم نہیں ملا، اب قسطیں ادا کر رہے ہیں: جموں کشمیر میں سوریہ گھر اسکیم پر سوال
جموں و کشمیر میں پی ایم سولر اسکیم بعض وینڈرز کی بے ضابطگیوں کے باعث متاثر ہو رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 14, 2026 at 5:58 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت پیش رفت تو ہو رہی ہے، لیکن منظور شدہ بعض وینڈرز کی جانب سے صارفین کو تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے اس اسکیم کے تحت چھتوں پر سولر سسٹم کی تنصیب متاثر ہو رہی ہے۔ یہ اسکیم وزیر اعظم نریندر مودی نے فروری 2024 میں شروع کی تھی۔
کئی صارفین نے جموں و کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (DISCOMs) میں وینڈرز کے خلاف شکایات درج کی ہیں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ "رقم لے کر بھی سولر سسٹم نصب نہیں کیا گیا۔"
سرینگر کے ایک صارف آفتاب احمد نے گزشتہ سال نومبر میں جموں و کشمیر بینک سے اس امید پر قرض لیکر سولر کی تنصیب کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان کا بجلی کا بل ختم یا کم ہو جائے، لیکن آج وہ اور 54 دیگر صارفین نہ صرف بجلی کے وہی بھاری برکم بل ادا کر رہے ہیں بلکہ بینک سے لیے ہوئے قرضوں کی سود سمیت قسطیں ادا کر رہے ہیں باوجود اس کے انہیں سولر بجلی نہیں مل رہی۔
آفتاب احمد نے بتایا: "ہم گزشتہ سال سے اپنے وینڈر 'ایکو انرجی ورلڈ' سے سسٹم کی تنصیب کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے (بینک سے لیا ہوا) ہمارا قرض تو لے لیا لیکن سسٹم نصب نہیں کیا۔ بینک نے ہماری دستخط کے بعد قرض کی رقم سیدھے وینڈر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ اب ہم سولر سسٹم نصب کیے جانے کے بغیر ہی قسطیں ادا کر رہے ہیں۔"
اس اسکیم کے تحت جموں پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے 300 سے زائد وینڈرز کو نئی و قابل تجدید توانائی کی وزارت کے قومی پورٹل پر رجسٹر کیا ہے۔ اصول کے مطابق وینڈر کو ایک ماہ کے اندر سسٹم نصب کرنا ہوتا ہے، ورنہ شکایت کی صورت میں اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔
کے پی ڈی سی ایل نے اس معاملے پر سخت قدم اٹھاتے ہوئے متعلقہ وینڈر کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے اور جموں و کشمیر پولیس کے کرائم برانچ سے تحقیقات کی بھی اپیل کی ہے، کیونکہ صارفین کی طرف سے سنگین شکایات موصول ہوئی ہیں۔
مارچ میں کے پی ڈی سی ایل کے منیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے ایس ایس پی کرائم برانچ کشمیر کو خط لکھ کر کہا کہ "ملزم کے تمام بینک اکاؤنٹس کی جانچ کی جائے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے تاکہ عوام کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔"
قرض اور بجلی کے بلوں کے بوجھ تلے دبے صارفین گزشتہ ہفتے ہی سامنے آئے اور وینڈر سے فوری تنصیب کا مطالبہ کیا۔ آفتاب احمد کے مطابق، "ہماری شکایات ایک سال سے حل نہیں ہوئیں لیکن بینک اپنی قسطیں ہم سے وصول رہا ہے۔ وینڈر ہر روز نیا بہانہ بناتا ہے۔"
یہ معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ جب قرض کی رقم وینڈر کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے تو صارفین کو کوئی تحفظ حاصل نہیں رہتا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بینک کو مکمل رقم تب تک جاری نہیں کرنی چاہیے جب تک تنصیب کی تصدیق نہ ہو جائے۔ ادھر، وادی کے دیگر وینڈرز بھی اپنی ساکھ کو لے کر فکرمند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند نئے اور غیر تجربہ کار وینڈرز صارفین کو غلط معلومات دے رہے ہیں، جس سے اسکیم پر منفی اثر مرتب ہو رہا ہے۔
کشمیر میں وینڈرز کے نمائندے میر مظفر کے مطابق، "تنصیب سے پہلے صارف کو مکمل معلومات دینا ضروری ہے، جیسے چھت کی سمت اور سسٹم کی موزونیت، تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں۔"
انہوں نے کہا کہ قرض جاری ہونے کے بعد وینڈر کی ذمہ داری ہے کہ 15 دن یا ایک ماہ کے اندر سسٹم نصب کرے۔ "ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے تاکہ صارفین کی شکایات حل کی جا سکیں اور ہم کے پی ڈی سی ایل سے بھی رجوع کریں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اسکیم کے تحت وینڈر کو پانچ سال تک مفت سروس اور 25 سال کی وارنٹی دینی ہوتی ہے۔ اگر سسٹم مطلوبہ کارکردگی نہ دے تو اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے صارفین کو مشورہ دیا کہ وہ "ایجنٹوں سے بچیں اور براہ راست پورٹل پر درخواست دیں۔"
ان تمام شکایات کے باوجود کے پی ڈی سی ایل کا کہنا ہے کہ عوام کی جانب سے اسکیم کو اچھا ردعمل مل رہا ہے۔ کشمیر میں 44 ہزار تنصیبات کے ہدف کے مقابلے میں اب تک 17,005 سسٹمز نصب کیے جا چکے ہیں، جس سے 65 میگاواٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ کے پی ڈی سی ایل کے مطابق اس وقت 20 ہزار کیسز زیرِ عمل ہیں اور روزانہ 80 سے 100 سسٹمز نصب کیے جا رہے ہیں۔
شکایات کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ "ابتدائی طور پر وینڈر کو معطل کیا جاتا ہے اور مسلسل خلاف ورزی پر بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ اسکیم کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔"
