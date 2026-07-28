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مسلسل بارشوں سے سوپور میں سبزیوں کی فصلیں تباہ، کسانوں کو بھاری نقصان
یوٹی کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا.
Published : July 28, 2026 at 11:48 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) وادیِ کشمیر میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ضلع بارہمولہ کے قصبہ سوپور کے کسان، جو سبزیوں کی زراعت سے وابستہ ہیں، اس وقت شدید نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔
دراصل سوپور کا 'آرم پورہ' علاقہ 'ویجیٹیبل ولیج' کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سے وادی کے مختلف اضلاع کو سبزیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ تاہم، گزشتہ دنوں کی مسلسل بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔
مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ "ہم غریب لوگ ہیں اور یہاں کے زیادہ تر خاندانوں کا گزر بسر سبزیوں کی کاشت پر ہے۔ امسال بے وقت اور مسلسل بارشوں نے ہماری محنت پر پانی پھیر دیا۔ مرچوں کے ساتھ ساتھ کھیرا، شملہ مرچ، ٹماٹر اور دیگر فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سخت پریشان ہیں۔ مسلسل بارشوں کے بعد اچانک شدید گرمی اور پھر دوبارہ سردی جیسے غیر یقینی موسمی تغیرات نے فصلوں کو برباد کر دیا ہے۔"
کسانوں نے مزید کہا کہ "ہم پہلے ہی بینکوں کے قرض تلے دباؤ میں ہیں اور اب موسم کی اس مار نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ہماری بھرپور مالی مدد کی جائے۔"
اس صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے آج واڈورہ زرعی یونیورسٹی کی ایک ماہر ٹیم نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ٹیم کے ارکان نے تصدیق کی کہ کسانوں کا واقعی بڑا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سبزیوں میں کوئی بیماری نہیں لگی بلکہ یہ سب مسلسل بارشوں اور پانی جمع ہونے کا نتیجہ ہے۔
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ماہرین کے مطابق، انہوں نے موقعے پر ہی کسانوں کو جدید طریقۂ کاشت کے بارے میں بیدار کیا تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچا جا سکے۔ زرعی ٹیم نے بتایا کہ وہ اس دورے کی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کر رہے ہیں تاکہ متاثرہ کسانوں کو سرکاری امداد فراہم کی جا سکے۔