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ادھم پور میں ولیج ڈیفنس گارڈ کا رکن گولی لگنے سے زخمی، اسپتال منتقل
زخمی (VDG) ممبر کی شناخت پارشوتم سنگھ، ساکن (چورے،پنجیاں) مجالتہ کے طور پر ہوئی۔ گولی لگنے کے بعد اسے فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
Published : September 15, 2026 at 10:51 AM IST
ادھم پور، جموں (اشیش دت): ادھم پور ضلع کے مجالتہ علاقے سے منگل کی صبح ایک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک ولیج ڈیفنس گارڈ (VDG) ممبر گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وی ڈی جی ممبر کی رائفل سے مبینہ طور پر اچانک گولی چل گئی۔
بتایا جا رہا ہے کہ اچانک چلنے والی گولی وی ڈی جی ممبر کے پیٹ میں جا لگی، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کے فوراً بعد حکام، مقامی لوگوں اور دیگر افراد کی مدد سے زخمی وی ڈی جی ممبر کو علاج کے لیے بلاور اسپتال منتقل کیا گیا۔
پارشوتم سنگھ، وی ڈی جی ممبر کی شناخت
زخمی وی ڈی جی ممبر کی شناخت پارشوتم سنگھ، ساکن چورے پنجیاں، مجالتہ کے طور پر ہوئی ہے۔ گولی لگنے کے بعد اسے فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ فی الحال اس کی صحت کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی سرکاری معلومات کا انتظار ہے۔
ابتدائی طور پر سامنے آنے والی معلومات کے مطابق، رائفل سے گولی اچانک چلنے کی بات کہی جا رہی ہے، تاہم گولی کن حالات میں چلی اور واقعے کے وقت حقیقت میں کیا ہوا، اس بارے میں صورتحال ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔
معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات شروع
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد متعلقہ حکام نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جانچ کے دوران یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رائفل سے گولی کس صورتحال میں چلی اور کیا یہ واقعی ایک حادثاتی واقعہ تھا۔ فی الحال پولیس اور متعلقہ ایجنسیاں واقعے کے تمام پہلوؤں کی جانچ کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی زخمی وی ڈی جی ممبر کے علاج پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔
وی ڈی جی ممبران پر ہتھیاروں کی حفاظت پر سوالات
اس واقعے نے ایک بار پھر وی ڈی جی ممبران کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں کی حفاظت اور انہیں سنبھالنے کے دوران برتی جانے والی احتیاطی تدابیر پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تاہم، واقعے کی صحیح وجوہات اور حالات کے بارے میں حتمی صورتحال تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔
فی الحال پارشوتم لال اسپتال میں زیرِ علاج ہیں، جب کہ پولیس اور متعلقہ حکام معاملے کی تفتیش میں مصروف ہیں۔