ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: وی ڈی جی ممبر کا گولی مار کر قتل
صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں ہوئی اس فائرنگ میں ایک اور VDGممبر زخمی ہوا ہے جبکہ ملزم بھی VDGہی بتایا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 3:37 PM IST
ادھم پور (آشیش دت) : جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع کے پنچاری علاقے میں ایک ولیج ڈیفنس گارڈ (وی ڈی جی) کی مبینہ طور فائرنگ کے نتیجے میں ایک اور وی ڈی جی ممبر کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ڈم نوت علاقے میں ہوئی اس فائرنگ کے واقعے میں ایک اور وی ڈی جی (VDG) رکن کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ پولیس پوسٹ ڈم نوت کے تحت آنے والے پنچاری تھانے کے علاقے میں سنسر/پوراکری کے مقام پر پیش آیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں تشویش پھیل گئی ہے اور پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
جموں کشمیر پولیس نے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت 38 سالہ بل دیو سنگھ ولد کرتار سنگھ کے طور پر کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بل دیو سنگھ وی ڈی جی گروپ سنسر سے وابستہ تھا۔ فائرنگ میں زخمی ہوئے دوسری وی ڈی جی ممبر کی شناخت 36 سالہ رومیش سنگھ ولد نیک رام، ساکن ڈم نوت، گاؤں سنسر کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں اس کی حالت کے بارے میں فوری طور پر معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔
ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت سورجیت سنگھ ولد چین سنگھ، ساکن ڈم نوت، سنسر کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں افراد وی ڈی جی گروپ سنسر سے وابستہ ہیں۔ تاہم فائرنگ کی اصل وجہ کیا تھی، واقعے کے وقت وہاں کیا حالات تھے اور کس بات پر معاملہ فائرنگ تک پہنچا، ان سوالات کا جواب پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس موقع پر سے شواہد جمع کر رہی ہے اور فائرنگ کے پیچھے پورے واقعے اور اس کے محرکات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فی الحال پولیس کی تفتیش جاری ہے اور فائرنگ کی وجوہات اور واقعے کے حالات سے متعلق سرکاری طور پر مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔
واقعے کے بعد ڈم نوت اور سنسر علاقوں میں تشویش کا ماحول ہے۔ پولیس معاملے میں مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔
ویلیج ڈیفنس گارڈز (VDG) جموں و کشمیر کے دور دراز، حساس یا سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف مقامی سطح پر بنایا گیا شہریوں کا ایک مسلح گروپ ہے، جو باقاعدہ سیکورٹی فورسز کی آمد تک دفاع کی پہلی لائن کے طور پر کام کرتا ہے۔ 90کی دہائی کے وسط میں بنائے گئے اس گروپ کا نام 'ویلیج ڈیفنس کمیٹی' (VDC) رکھا گیا تھا جبکہ وزارت داخلہ نے مارچ 2022 میں اس گروپ کا نام 'ویلیج ڈیفنس گارڈ' (VDG) کرکے اس پورے نظام میں ماہوار تنخواہوں اور فوج و نیم فوجی دستوں کی جانب سے باقاعدہ ٹرینگ کے علاوہ نئے نظام کو متعارف کرانے کو منظوری دی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: