وی بی جی رام جی بل ایک تاریخی قدم. اشوک کول کا گاندربل میں کارکنوں سے خطاب
اشوک کول نے روزگار کا مشن گرامین کے لیے گارنٹی بل کا پرزور دفاع کرتے ہوئے اسے ایک تبدیلی، غریب نواز پہل قرار دیا۔
Published : February 1, 2026 at 3:29 PM IST
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): مرکزی حکومت کے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مرکزی بجٹ سے قبل سماج میں موجود تمام طبقات سے مشاورت کی ہے تاکہ عوام کے سامنے عوام دوست بجٹ پیش کیا جائے۔ ان باتوں کا اظہار بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری اشوک کول نے گاندربل میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعلق معاملات پر سماج کے مختلف طبقوں سے مشاورت کی گئی. 6 یا 7 فروری کو پیش کیے جانے والے جموں و کشمیر کے بجٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کول نے کہا کہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی وسیع مشاورت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک ضلعی سطح کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اشوک کول نے روز گار اور آجوری کا مشن گرامین کے لیے گارنٹی بل کا پر زور دفاع کرتے ہوئے اسے ایک تبدیلی، غریب نواز پہل قرار دیا۔ جس کا مقصد دیہی ہندوستان کو با اختیار بنانا اور کئی دہائیوں کی اقتصادی نظر اندازی کو ختم کرنا ہے ۔ کول نے بل کے بارے میں غلط معلومات پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بعض سیاسی قوتوں کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ VB GRAM-G روزگار پیدا کرنے، دیبی با اختیار بنانے اور جامع ترقی کی طرف ایک تاریخی قدم ہے جو خاص طور پر مزدوروں، کسانوں، نو جوانوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کول نے مزید بتایا اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش پر تشددنا قابل برداشت ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارے چیف منسٹر نے اتراکھنڈ کے چیف منسٹر سے بات کر کے یہ یقین دلایا کہ ایسی حرکت اب نہیں ہوگی اور ناخونی چاہیے تھی قول نے مزید بتایا ہندوستان ایک ہے ہندوستان کا کوئی بھی شخص ہندوستان کے کسی بھی جگہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔