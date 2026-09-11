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وندے ماترم پر اتحادی نیشنل کانفرنس، کانگریس میں ٹکراؤ برقرار
کشمیر کے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں وندے ماترم کے مکمل چھ بند گائے جانے پر کانگریس نے عمر عبداللہ پر شدید اعتراض کیا ہے۔
Published : September 11, 2026 at 8:55 PM IST
سرینگر : جموں کشمیر حکومت میں اتحادی جماعتوں - نیشنل کانفرنس اور کانگریس - کے درمیان "وندے ماترم" کو لے کر سیاسی کشیدگی تھمنے کا نام نہیں لے ہی ہے۔ یہ تنازع پیر کو کشمیر میں منعقد ہوئے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر وندے ماترم کے تمام چھ بند گائے جانے کے بعد شروع ہوا۔
جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (JKPCC) کے صدر اور رکن اسمبلی طارق حمید قرہ نے جمعہ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کیا جس میں عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ "کیا کانگریس چاہتی ہے کہ وندے ماترم کے احترام میں کھڑے نہ ہونے پر کشمیری لوگوں کو جیل بھیج دیا جائے؟"
کانگریس رہنما وندے ماترم کے پہلے دو بندوں کے بجائے مکمل گیت گائے جانے پر نیشنل کانفرنس سے اعتراض اور سوالات کرتے رہے ہیں۔ اس معاملے نے دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات کو مزید نمایاں کر دیا ہے، جو پہلے ہی دو کابینہ عہدوں سے کانگریس کو محروم رکھنے کے معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہی ہیں۔ کانگریس نے ابتدا میں دو کابینہ عہدے مانگے تھے، لیکن نیشنل کانفرنس نے اس کے لیے صرف ایک عہدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔
طارق قرہ نے عمر عبداللہ کا تبصرہ کو زمینی حقیقت سے دور اور انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا: "جب ہماری توقعات واضح طور پر اور صرف جموں کشمیر حکومت سے تھیں تو ’جموں کشمیر کے عوام‘ اس معاملے میں کہاں سے آگئے؟ عوام کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہے۔"
قرہ نے کہا کہ عمر عبداللہ کے جواب سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: ’’کیا کیرالہ میں ایک بھی شخص اس وقت جیل گیا تھا جب وہاں کی حکومت نے یوم آزادی کی پریڈ میں وندے ماترم کے صرف پہلے دو بند گائے تھے؟
’’کیا ہم اپنے معزز وزیر اعلیٰ سے یہ توقع رکھنے میں غلط ہیں کہ وہ بھی سیکولر اور جامع اقدار کے تحفظ کے لیے اتنی ہی مضبوطی سے کھڑے ہوں، جیسا کہ کیرالہ، تمل ناڈو اور اب کرناٹک اور تلنگانہ کے وزراء اعلیٰ نے ریاستی تقریبات میں وندے ماترم کو پہلے دو بندوں تک ہی محدود کرکے کیا ہے؟"
قرہ نے کہا کہ جموں کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول (IFFJK) 2026، جس کا عنوان ’’رنگِ سنیما‘‘ تھا، ایک ’’ریاستی تقریب‘‘ تھی۔ یہ تقریب جموں کشمیر کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ (DIPR) اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن (NFDC) نے مشترکہ طور پر منعقد کی تھی اور اس کا افتتاح خود وزیر اعلیٰ نے کیا تھا۔
ایم ایل اے نے کہا: "اس لیے کون وہاں موجود تھا اور کون نہیں تھا، یہ بات غیر متعلق ہے۔ یہ صرف ایک اضافی تفصیل ہے جس کا مقصد اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا ہے۔"
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