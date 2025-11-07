ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وندے ماترم گانے کا فیصلہ حکومت نے نہیں لیا: عمر عبداللہ
محکمہ ثقافت نے وندے ماترم کے 150برس مکمل ہونے پر تقاریب میں طلبا سمیت اسکولی عملے کی شرکت کو ناگزیر قرار دیا تھا۔
Published : November 7, 2025 at 6:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں ’وندے ماترم‘ کی اجتماعی طور پڑھنے کے لیے ان کی حکومت سے منظوری نہیں لی گئی ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب یو ٹی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں قومی گانے (National Song) کی اجتماعی خواندگی کی از خود قیادت کی۔
محکمہ ثقافت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکمنامے میں موسیقی و کلچرل پروگرامز میں سبھی اسکولوں کے طلبا سمیت عملے کی شرکت کو لازمی قرار دیا گیا تھا، تاکہ ’وندے ماترم‘ کے 150 برس مکمل ہونے کی تقریبات منائی جا سکیں۔
حکمنامے کے تحت جموں اور کشمیر کے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹرز کو ان پروگرامز کی نگرانی کے لیے نوڈل افسر مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم، اس فیصلے پر کشمیر کے مذہبی حلقوں نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اس حکمنامے کو واپس لئے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔
وادی کشمیر کی سرکردہ مذہبی تنظیم متحدہ مجلسِ علماء (MMU) کے سربراہ میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے اس سرکاری حکمنامے کو ’’غیر اسلامی‘‘ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’یہ اقدام آر ایس ایس (RSS) نظریے کو مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے۔‘‘ میرواعظ کشمیر نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ’’زبردستی کے اس حکمنامے‘‘ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وہیں جموں کشمیر کے مفتی اعظم نے بھی ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے حکومتی اداروں سے اس حکمنامے کو غیر غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کی اپیل کی تھی۔
ادھر، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کیا: ’’یہ فیصلہ کابینہ نے نہیں لیا۔ وزیر تعلیم نے بھی اس (حکمنامے) پر دستخط نہیں کیے۔ ہمیں اپنے اسکولوں کے معاملات خود طے کرنے چاہئیں، باہر سے ہدایات نہیں آنی چاہئیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے باتوں کا اظہار بڈگام کے ضمنی انتخاب کے لیے اپنی جماعت کے نامزد امیدوار آغا سید محمود کی انتخابی مہم کے دوران جمعہ کے روز کیا۔
دوسری جانب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں ایک سرکاری تقریب کے دوران اجتماعی طور پڑھے گئے ’وندے ماترم‘ کی قیادت کی۔ اس موقع پر ارکان پارلیمان، سرکاری افسران اور پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ تقریب میں سنہا نے بینکم چندر چٹرجی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: ’’یہ ترانہ ’’ماں بھارت اور اُس کے سپوتوں کے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے والا نغمہ ہے۔‘‘ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب بناتے ہوئے کہا: ’’نئی نسل کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک عظیم تہذیب کے وارث ہیں۔‘‘ یہ سال ’وندے ماترم‘ (قومی گانے) کی تخلیق کے 150 برس مکمل ہونے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔
یہ گیت 7 نومبر 1875 کو بینکم چندر چیٹرجی نے تحریر کیا تھا اور پہلی بار ادبی جریدے ’بنگ درشن‘ میں اُن کے ناول ’آنند مٹھ‘ کا حصہ بن کر شائع ہوا۔ یہ گیت بعد میں بھارتی آزادی کی تحریک کی علامت بن گیا، جسے بیپن چندر پال، لالہ لاجپت رائے اور سبہاش چندر بوس جیسے رہنماؤں نے جدوجہد آزادی کے اجتماعات میں پڑھا تھا۔ تاہم اس گیت کے بعض الفاظ میں مسلم علماء نے ہمیشہ اعتراض ظاہر کیا ہے۔
مسلمانوں کا موقف ہے کہ قومی گیت (وندے ماترم) میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد خاص کر عقیدہ توحید سے متصادم ہیں۔ میرواعظ کی زیر قیادت ایم ایم یو نے کہا: ’’اسلام ہر اس عمل کی اجازت نہیں دیتا جس میں ایک بندہ غیر اللہ سے اعانت طلب کرے یا خالق کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش، پوجا یا عبادت انجام دے۔‘‘
مسلمانوں پر دل کی گہرائیوں سے وطن کی محبت کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ جس پر ایم ایم یو نے کہا: ’’عقیدت و محبت کا اظہار خدمت، ہمدردی اور اپنے اعمال سے ادا کیا جانا چاہئے نہ کہ اعتقاد سے متصادم اعمال و حرکات کے ذریعے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: