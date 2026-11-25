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جموں و کشمیر میں ’وندے ماترم‘ کی تلاوت پر تنازعہ کھڑا ہو گیا، علماء نے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ
23 نومبر کو وقف بورڈ نے سرینگر میں پہلی 'وقف ڈے' کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جہاں تقریب میں کھڑے ہوکر وندے ماترم گایا گیا۔
Published : November 25, 2026 at 1:49 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں ایک اعلیٰ سطحی سرکاری تقریب کے دوران قومی گیت 'وندے ماترم' پڑھے جانے پر شدید تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد تقریب میں شریک بعض مذہبی علما نے اس گیت کے دوران کھڑے ہونے پر عوامی سطح پر معافی مانگتے ہوئے توبہ کا اظہار کیا ہے۔
23 نومبر کو جموں و کشمیر وقف بورڈ نے سرینگر میں اپنی پہلی 'وقف ڈے' کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس کی صدارت اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کی۔ اس کانفرنس میں نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ میاں الطاف، بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) سے وابستہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی اور کئی ممتاز علما نے شرکت کی تھی، جہاں تقریب کے دوران وندے ماترم گائے جانے کے وقت انہیں کھڑے دیکھا گیا۔
مولانا فاروق حسین نقشبندی کا ویڈیو بیان: 'ہم نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے'
اس واقعے پر عوامی و سماجی حلقوں میں ہونے والی تنقید کے ایک روز بعد، علما کے ایک گروپ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے قومی گیت (جسے پڑھنا مرکزی حکومت نے رواں سال کے آغاز میں لازمی قرار دیا تھا) کے دوران کھڑے ہونے پر معافی مانگی ہے۔
ممتاز عالمِ دین مولانا فاروق حسین نقشبندی، جنہیں اگست میں وقف بورڈ کی جانب سے جموں کے 'میرواعظ' کے لقب کی پیشکش کی گئی تھی، نے اپنے بیان میں کہا، "ہم زیادہ گہرائی اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے تقریب کے اختتام کے فوراً بعد اللہ کے حضور توبہ کی اور ہم سوشل میڈیا پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسے کوئی فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ہر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے لیکن یہ شائستگی کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ ہم نے دل یا زبان سے (وندے ماترم) نہیں پڑھا لیکن وہاں شریک تھے؛ اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔"
مولانا فاروق نے واضح کیا کہ وہ ملک کے قوانین کا بے حد احترام کرتے ہیں لیکن چونکہ علما کو اپنے ہر قدم پر انتہائی احتیاط برتنی پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے لوگوں میں پائی جانے والی کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔
متحدہ مجلسِ علما کا سخت ردعمل، قانونی چارہ جوئی پر غور
واضح رہے کہ مختلف مسلم تنظیموں نے سرکاری تقریبات میں وندے ماترم پڑھے جانے پر اس بنیاد پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایسے اشعار شامل ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد سے براہِ راست متصادم ہیں۔
میرواعظ عمر فاروق کی قیادت میں مذہبی تنظیموں کے بااثر اتحاد، جموں و کشمیر متحدہ مجلسِ علما (MMU) نے وقف بورڈ کی تقریب میں قومی گیت پڑھے جانے کو "ناقابلِ قبول" قرار دیا ہے۔ متحدہ مجلسِ علما نے ایک بیان میں کہا، "یہ انتہائی افسوسناک اور ناقابلِ قبول ہے کہ وندے ماترم ایک ایسی تقریب میں چلایا گیا جس کا اہتمام خود وقف بورڈ نے کیا تھا، جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مسلمانوں کے مذہبی اوقاف اور ان کے تقدس کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ محض ایک سرکاری تقریب ہونے کی وجہ سے وندے ماترم چلانے کی کوئی قانونی مجبوری نہیں تھی، یہ اختیاری تھا۔ وقف بورڈ نے کشمیری مسلمانوں کے بنیادی مذہبی عقائد اور حساسیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا، جس سے لوگوں میں شدید رنج و غم پایا جاتا ہے۔"
تنظیم نے مزید کہا کہ وہ آئینی طور پر حاصل مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے قانونی رائے لینے پر غور کر رہی ہے اور خطے کی سرکاری تقریبات اور تعلیمی اداروں میں وندے ماترم کے مبینہ جبری نفاذ کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو باضابطہ یادداشت پیش کرے گی۔
مولانا رحمت اللہ کی درخشاں اندرابی پر تنقید
سپریم کورٹ کے اس حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ حقیقی مذہبی اعتراضات رکھنے والے افراد کو متنازعہ اشعار نہ پڑھنے پر تعزیری کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جموں و کشمیر کے جید مذہبی اسکالر اور وادی کی سب سے بڑی دینی درسگاہ کے سربراہ مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔
انہوں نے توبہ کرنے والے علما کا نام لے کر ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا، "آپ (وقف بورڈ) کو یہ گیت نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس (وندے ماترم) کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ یہ کوئی سیاسی تقریب نہیں بلکہ وقف کی تقریب تھی۔ میں نے درخشاں صاحبہ (اندرابی) کو مشورہ دیا کہ آپ کے خاندان نے یہاں اسلام پھیلانے میں مدد کی ہے، اس لیے آپ کو اسے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے تھا؛ آپ سے کوتاہی ہوئی ہے۔" انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔
مولانا عبدالرشید داؤدی کا مؤقف: 'قانونی تقاضے کی وجہ سے کھڑے ہوئے'
دوسری جانب، وادی کے معروف مبلغ مولانا عبدالرشید داؤدی نے کسی معذرت کے بغیر واضح کیا کہ وہ محض قانونی تقاضے کی وجہ سے قومی گیت کے دوران کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، "وندے ماترم اس سال شروع کیا گیا ہے۔ اگر آپ قومی گیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں اس کی تعظیم یا عبادت کی نیت کے بغیر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ محض قانونی تقاضوں کی وجہ سے ایک مجبوری ہے۔"