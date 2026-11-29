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وندے ماترم ہمیں منظور نہیں، قومی ترانہ ہمیں قبول ہے، کسی پر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں، سید الطاف بخاری
سید الطاف بخاری نے کہا ہمارا مذہب وندے ماترم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم بھارت کے شہری ہیں اور قومی ترانہ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 10:23 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ وندے ماترم کے معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے اور کسی بھی شخص کو زبردستی اسے پڑھنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت اور مذہبی عقائد رکھنے والے افراد کو وندے ماترم پڑھنا منظور نہیں، تاہم قومی ترانہ (نیشنل انتھم) انہیں مکمل طور پر قبول ہے اور وہ ہمیشہ قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔
سید الطاف بخاری نے ان باتوں کا اظہار آج بجبہاڑہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کے شہری ہیں اور قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ قومی ترانہ پڑھتے ہیں اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وندے ماترم ہمارے مذہبی عقائد کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مذہب ہمیں وندے ماترم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کسی بھی شخص یا طبقے پر اسے پڑھنے کے لیے دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس معاملے پر سپریم کورٹ کی رولنگ بھی موجود ہے، لہٰذا مذہبی آزادی اور لوگوں کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وندے ماترم کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے اس پر سنجیدگی اور تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔
بجبہاڑہ میں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے ایک بڑے عوامی جلسے اور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور حامیوں نے شرکت کی۔ جلسے میں پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری کے علاوہ سینئر رہنما رفیع احمد میر سمیت دیگر اہم پارٹی قائدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پارٹی رہنماؤں نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں تنظیمی سرگرمیوں میں مزید سرگرم کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔
جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سید الطاف بخاری نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنی پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے لیے عوام کے ساتھ رابطہ بڑھائیں اور لوگوں کے مسائل و مشکلات کو اجاگر کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی اصل طاقت اس کے کارکن ہوتے ہیں اور کارکنوں کی محنت، عوامی رابطے اور تنظیمی مضبوطی کے بغیر سیاسی کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی ہر وقت انتخابات کے لیے تیار ہے اور کارکنوں کو آنے والے پنچایتی و بلدیاتی انتخابات سمیت ہر انتخابی عمل کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اننت ناگ اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات منعقد ہوئے تو پارٹی بھرپور طریقے سے ان انتخابات میں حصہ لے گی اور کارکنوں کو متحد ہوکر پارٹی امیدوار کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہوگا۔
اس دوران سید الطاف بخاری نے نیشنل کانفرنس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے سامنے حقائق رکھنے اور ان کے حقیقی مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔
ڈیلیمٹیشن کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے سید الطاف بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ جموں و کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندی کے معاملے میں کسی قسم کا شب خون نہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیر خطے کے لیے مزید اسمبلی نشستیں بڑھائی جائیں تاکہ آبادی اور دیگر متعلقہ عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کو مناسب سیاسی نمائندگی مل سکے۔
انہوں نے کہا کہ اسمبلی حلقوں کی حد بندی کا معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس عمل میں تمام علاقوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ کشمیر کو اس کے جائز حق سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ خطے کی نمائندگی بڑھانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جانے چاہئیں۔
جلسے کے دوران اپنی پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی کارکنوں سے خطاب کیا اور انہیں پارٹی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے، تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور آنے والے انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی تلقین کی۔جلسے میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت کو اپنی پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم قرار دیا گیا۔