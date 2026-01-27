ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفباری سے شاہراہیں بند، ریلوے حکام کا ’وندے بھارت اسپیشل ٹرین‘ کا اعلان
شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے اور پروازوں کی معطلی کے بعد ناردرن ریلوے نے کٹرہ - سرینگر وندے بھارت اسپیشل سروس شروع کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 27, 2026 at 6:02 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر میں تازہ برفباری سے شاہراہوں کی بندش اور پروازوں کی معطلی کے بیچ ناردرن ریلویز نے وندے بھارت ٹرین کی اضافی سروس کا اعلان کرکے مسافروں کی مشکلات میں کافی حد تک کمی کی ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو وادی کشمیر سمیت خطہ چناب اور پیر پنجال میں تازہ برفباری کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44)، مغل روڑ سمیت دیگر کئی اہم شاہراہیں ٹریفک کے لئے بند ہیں وہیں سرینگر ایئرپورٹ بھی سبھی پروازیں منسوخ ہو گئیں۔
ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہوں کی صورتحال کے پیش نظر اور مسافروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کے لیے ایک خصوصی وندے بھارت اسپیشل ٹرین چلانے کا اعلان کیا گیا ہے اور آج یعنی منگل سے ہی اس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ریلے حکام کے مطابق: ’’نادرن ریلوے کے جموں ڈویژن نے درماندہ مسافروں کو راحت فراہم کرنے کے لیے شری ماتا ویشنو دیوی، کٹرہ سے سرینگر کے درمیان خصوصی ریزرو ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔‘‘ ریلوے حکام کے مطابق: ڈویژنل ریلوے منیجر (جموں) وویک کمار کی ہدایت پر 27 اور 28 جنوری کو شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ اور سرینگر کے درمیان خصوصی ریزرو ٹرینیں چلائی جائیں گیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ٹرینیں مسافروں کی سہولت اور 27 و 28 جنوری کو وندے بھارت ٹرینوں کی عدم دستیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بند کی گئی ہیں۔
یاد رہے کہ منگل کی صبح سے ہی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق کشمیر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی جس سے فلک بوس پہاڑوں سے لے کر وادیوں سے لیکر سڑکیں بھی برف کی سفید چادر میں ڈھک گئیں۔ شدید برفباری کے باعث سرینگر - جموں نیشنل ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا وہیں سرینگر ہوائی اڈے پر بھی دو درجن سے زائد شیڈولڈ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں (ویسٹرن ڈسٹربنس) نظام کے تحت وادی کے بیشتر حصوں میں رات بھر تازہ برفباری ہوئی۔ سرینگر سمیت میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری جبکہ بالائی علاقوں میں درمیانی سے بھاری برفباری ریکارڈ کی گئی۔
