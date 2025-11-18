جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس: ریلوے آفیشلز کو دسمبر میں شروع ہونے کی امید

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس: ریلوے آفیشلز کو دسمبر میں شروع ہونے کی امید
سرینگر جموں کے مابین راست ٹرین سروس کے لیے کئی بار ڈیڈ لائنز مقرر کی گئیں جنکی ہر بات توسیع کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 18, 2025 at 4:40 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : ’’وندے بھارت ٹرین کی جموں سے راست کشمیر شروعات دسمبر تک ممکن ہوگی اور سردیوں سمیت سیکورٹی کیلئے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔‘‘ ان باتوں کا اظہار جموں ریلوے ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اُچت سنگھل، نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کیا۔
جموں ریلوے کے سینئر عہدیدار نے بتایا کٹرہ - سرینگر وندے بھارت ٹرین کی کامیاب شروعات کے بعد سے مسافروں کی تعداد اور ٹرین کی اوکیوپینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی مانگ میں اضافے کے پیش نظر وندے بھارت کو جموں سے چلانے کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم اس میں کچھ آپریشنل اور مینٹیننس چیلنجز کا سامنا ہے۔
’دسمبر تک رکاوٹیں دور ہو جائیں گی‘
سِنگھل نے بتایا کہ جموں سے کٹرہ تک ریلوے لائن کی محدود گنجائش، پلیٹ فارم کی قلت اور وندے بھارت ٹرین کے لیے مخصوص واشنگ لائن کی عدم دستیابی بڑے چیلنجز تھے۔ ’’ہم تیزی سے ان مسائل پر کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ دسمبر تک سبھی رکاوٹیں دور کر کے جموں سے راست سرینگر ٹرین کی شروعات ممکن ہوگی۔‘‘
کیا ٹرین جنوبی کشمیر کے کھنہ بل ریلوے اسٹیشن پر رکے گی؟ اس سوال کے جواب میں اُچت سِنگھل نے کہا کہ ’’پہلگام - اُوڑی اور جموں - کٹرہ دوسری لائن سمیت مختلف ریلوے سروے جاری ہیں، اور جو اسٹیشن اس نئی الائنمنٹ پر آئیں گے، وہیں ٹرینوں کے ٹھہراؤ کا امکان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کا پہاڑی جغرافیہ، زمین کے حصول میں مشکلات اور عوام کی رضا مندی جیسے عوامل ٹریک کی تعمیر کے دورانیے کا فیصلہ کریں گے۔
اُچت سنگھل نے دعویٰ کیا کہ سردیوں میں ٹرینوں کی بلا تعطل آمد و رفت کو ممکن بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ’’ہیٹڈ واٹر سسٹم، ٹرینوں میں اضافی سہولیات، برف کاٹنے والی مشینیں، اور ٹریک کی فوری صفائی کے لیے مین اینڈ مشینز تیار رکھی جا رہی ہے، تاکہ برف باری کے باوجود ٹرینیں وقت پر چل سکیں۔‘‘
اُن کے مطابق اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر اب تک سیمنٹ، انسولیٹیڈ پینلز، گاڑیاں، پلاسٹک کریٹس اور سیب کی لوڈنگ/اَن لوڈنگ کی جا چکی ہے۔ جبکہ اب پامپور میں ایک بڑا گڈس شیڈ پراجیکٹ زیر تعمیر ہے، جو مارچ - اپریل تک فعال کر دیا جائے گا جس سے مقامی تجارت کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔
سکیورٹی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر اُچت سنگھل نے بتایا کہ ’’جی آر پی اور آر پی ایف کی جانب سے باقاعدگی سے حساس معلومات شیئر کی جاتی ہیں جبکہ ڈاگ اسکواڈز بھی مسلسل استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ تمام حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ ریلوے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔‘‘
انہوں نے بتایا کہ اکتوبر کے مہینے میں صرف ٹکٹ چیکنگ کے ذریعے 67 سے 68 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی ہے جبکہ ’’نومبر میں اب تک جموں ریلوے ڈویژن کو 30 سے 35 لاکھ روپے حاصل ہوئے ہیں۔‘‘
