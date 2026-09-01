محکمۂ ٹرانسپورٹ نے اسکولی بچوں کو لے جانے والی وین کو غیر محفوظ قرار دیا

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محکمۂ ٹرانسپورٹ نے اسکولی بچوں کو لے جانے والی وین کو غیر محفوظ قرار دیا
وینز میں صرف 12 بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اسکولوں کےلیے مستعمل وینز میں 15 سے 20 بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔
Published : September 1, 2026 at 11:00 AM IST
سرینگر، جموں وکشمیر (پرویز الدین): محکمۂ ٹرانسپورٹ نے اسکولی بچوں کی نقل و حمل کے لیے نجی وینز کے استعمال کو موٹر وہیکل ایکٹ کے پروٹوکول کے تحت غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ یہ نجی وینز مقررہ حفاظتی معیارات پر پورا نہیں اترتیں۔ ریجنل ٹرانسپورٹ محکمے (RTO) کے مطابق، بچوں کو لانے اور لے جانے والی ایسی اسکول وینز 'مکمل طور پر غیر قانونی' ہیں۔
اس سلسلے میں محکمے نے خبردار کیا ہے کہ والدین کو ٹرانسپورٹ کے لیے نجی وینز کرائے پر لینے کے بجائے صرف منظور شدہ اسکول بسوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں مقررہ حفاظتی معیارات کے مطابق ہوں اور اس سلسلے میں اسکول بسوں کا انتخاب ہی سب سے محفوظ اور بہتر طریقہ ہے۔
جاری عمل اور خلاف ورزیوں کو راتوں رات ختم نہیں کیا جاسکتا
محکمے نے مزید کہا کہ روڈ سیفٹی کا نفاذ ایک جاری عمل ہے اور اس سے تمام خلاف ورزیوں کو راتوں رات ختم کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ ان نجی وینز میں گنجائش سے زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ وین ڈرائیور بچوں کو ٹھونس ٹھونس کر بٹھاتے ہیں اور محفوظ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ان گاڑیوں کی کوئی سرکاری نگرانی نہیں ہوتی اور یہ اسکول انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر، آزادانہ طور پر چلتی ہیں۔
دس نہیں بیس بچوں کو بٹھایا جاتا ہے
ٹریفک پولیس کے مطابق، عمومی طور پر ان وینز میں صرف 12 بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن سرینگر میں اسکولوں کے لیے استعمال ہونے والی وینز میں 15 سے 20 بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اگرچہ صرف سرینگر میں رجسٹرڈ نجی اسکول وینز کا کوئی سرکاری یا محفوظ ڈیٹا (اعداد و شمار) شائع نہیں کیا گیا ہے، تاہم مجموعی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جموں و کشمیر میں کل 6,271 اسکول بسیں رجسٹرڈ ہیں۔