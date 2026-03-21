ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ماتا ویشنو دیوی یاترا عارضی طور پر معطل، نوراتری کے دوران عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ
انیس مارچ سے شروع ہونے والی اور 27 مارچ کو ختم ہونے والی چیترا نوراتری کی وجہ سے ہجوم میں اضافہ ہو گیا۔
Published : March 21, 2026 at 10:28 PM IST
جموں: چیترا نوراتری کی وجہ سے جموں و کشمیر کے ریاسی ضلع میں تریکوٹہ پہاڑیوں پر واقع ماتا ویشنو دیوی مندر میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے ہجوم کی وجہ سے شری ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی طرف سے ایک سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں جاری کردہ ایک بیان میں شرائن بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہفتہ 21 مارچ 2026 کو ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لئے عقیدت مندوں کی بڑی بھیڑ کی وجہ سے یاترا کو روک دیا گیا ہے۔ تاہم، یہ معطلی عارضی ہے۔ شرائن بورڈ کے مطابق دوپہر تک 39,000 عقیدت مند ماتا ویشنو دیوی کے درشن کر چکے تھے۔
یہ اضافہ چیترا نوراتری کی وجہ سے تھا، جو 19 مارچ کو شروع ہوا اور 27 مارچ کو ختم ہوگا۔ شرائن بورڈ کو اس عرصے کے دوران ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی آمد کی توقع ہے۔
شرائن بورڈ کے ایک اہلکار نے کہا، "بھون میں بھاری بھیڑ کی وجہ سے یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ پولیس کی گاڑیوں نے یاترا کو معطل کرنے کا اعلان کیا، اور نیا رجسٹریشن اتوار کی صبح 4 بجے سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اعلان میں کہا گیا ہے، "عقیدت مندوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہوٹلوں کو واپس جائیں کیونکہ یاترا معطل کردی گئی ہے۔"
عہدیداروں نے بتایا کہ 39,000 سے زیادہ یاتریوں نے ہفتہ کے روز قصبہ کٹرا کا دورہ کیا اور جموں و کشمیر کے ریاسی ضلع میں تریکوٹہ پہاڑیوں پر واقع ماتا ویشنو دیوی کا درشن کیا۔ نوراتری کے تیسرے دن، سینکڑوں عقیدت مندوں کو نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا گیا، جب وہ دیوی کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ماتا ویشنو دیوی مندر کی طرف جانے والے راستے پر چل رہے تھے۔
حکام نے کٹرا بیس کیمپ اور گپہا کے راستے میں محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 'شتا چندی مہا یگنا' جمعرات کو مندر میں شروع ہوا، جس میں چیترا نوراتری 2026 کی شروعات ہوئی ہے۔