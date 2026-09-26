ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوراترا کے پیش نظر ویشنو دیوی مندر میں تیاریاں زوروں پر، شردھالوؤں کی بڑی تعداد متوقع
نوراتری سے قبل ویشنو دیوی مندر میں شردھالوؤں کے استقبال کے لیے تیاریاں زوروں پر ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2026 at 8:11 PM IST
جموں (عامر تانترے): نوراتری سے قبل شری ماتا ویشنو دیوی مندر، ریاسی میں ملک بھر سے آنے والے شردھالوؤں کے استقبال اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیاریاں زوروں پر ہیں۔
مندر کے بھون کو نئی روشنیوں، درآمد شدہ پھولوں، صاف ستھرے راستوں اور بہتر ماحول کے ذریعے نیا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یاترا کے دوران شردھالوؤں کو کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شرائن بورڈ کے افسران بھی بڑی تعداد میں آنے والے یاتریوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
مندر تک جانے والے راستے کو بھی پھولوں سے سجایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تیاریاں پہلے ہی شروع کی جا چکی ہیں۔ رواں برس نوراتری کا آغاز 11 اکتوبر سے ہو رہا ہے جو 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 20 اکتوبر کو دسہرہ منایا جائے گا اور اس دوران کٹرا قصبہ خاص کر شری ماتا ویشنو دیوی مندر ملک بھر سے آنے والے لاکھوں شردھالوؤں کا استقبال کرے گا۔
یاتریوں نے پہلے ہی کمروں، ترجیحی درشن، ہیلی کاپٹر سروس اور بیٹری کاروں کی ایڈوانس بکنگ شروع کر دی ہے اور ان تمام سہولیات کی مانگ میں نمایاں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔
ہر سال شرائن بورڈ نوراتری کے دوران بھجن گائیکی کے مقابلوں، کشتی مقابلوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے، جن میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ نوراتری کے دوران بالی ووڈ اداکار بھی بڑی تعداد میں مندر آکر درشن کرتے ہیں۔
شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے ایک عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ شرائن بورڈ کی جانب سے یاترا کے راستے، بھون اور مندر کے دیگر علاقوں کو سجانے پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ "مختلف ممالک سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں سے پھول درآمد کیے جا رہے ہیں۔ یہ نو دن ماتا ویشنو دیوی کے نام ہوتے ہیں اور شرائن بورڈ کی کوشش رہتی ہے کہ ماتا کے دربار میں آنے والے ہر عقیدت مند کو خصوصی توجہ اور سہولت ملے اور کوئی بھی مایوس ہو کر واپس نہ لوٹے۔"
اس سال اب تک ویشنو دیوی یاترا میں 71,73,352 سے زیادہ شردھالو درشن کر چکے ہیں، جن میں تقریباً تین لاکھ نے ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے یاترا کی ہے۔ نوراتری کے دوران یاترا میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور ان نو دنوں میں لاکھوں شردھالو یہاں آتے ہیں۔
کٹرا میں واقع ایک ہوٹل کے منیجر راجیش ٹھاکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اکتوبر کے مہینے کے لیے ان کے ہوٹل میں تقریباً 50 فیصد ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا: "نورتری کے نو دنوں میں سے تقریباً پانچ دنوں کی بکنگ پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دیگر ہوٹلوں کی صورتحال بھی تقریباً ایسی ہی ہے۔"
دریں اثنا، شردھالوؤں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے جموں ڈویژن کی ریلوے نے نئی دہلی سے کٹرا چلنے والی خصوصی ٹرین سروس میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ توسیع شدہ شیڈول کے مطابق ٹرین نمبر 04081 نئی دہلی سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے لیے 12 سے 25 اکتوبر تک 14 گشت کرے گی، اسی طرح واپسی میں ٹرین نمبر 04082 شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے نئی دہلی کے لیے 13 سے 26 اکتوبر تک 14 پھیرے کرے گی۔
جموں ریلوے ڈویژن کے تعلقات عامہ کے انسپکٹر نے بتایا کہ "اس توسیع سے تہوار کے موسم میں نئی دہلی سے جموں اور کٹرا جانے والے مسافروں کو بڑی راحت ملے گی۔ شردھالوؤں کو کنفرم ٹکٹ آسانی سے مل سکیں گے اور ویٹنگ لسٹ بھی کم ہوگی۔ خصوصی ٹرین اضافی رش کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ٹرینوں پر دباؤ بھی کم کرے گی۔"
اس سے قبل ناردرن ریلوے نے جموں ریلوے ڈویژن کے راستے تین خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ٹرینیں دسہرہ، دیوالی اور چھٹ پوجا کے دوران چلائی جائیں گیں، تاکہ یاتریوں کے اضافی رش اور موجودہ ٹرینوں کی ویٹنگ لسٹ کو کم کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں:
منفی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا ویشنو دیوی میڈیکل کالج! مستقبل پر غیریقینی کے بادل