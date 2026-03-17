ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے نوراتری سے پہلے انتظامات کا جائزہ لیا
اجلاس میں ہجوم پر قابو پانے، سکیورٹی انتظامات، آفات سے نمٹنے اور یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تفصیلی غور و خوض کیاگیا۔
Published : March 17, 2026 at 3:33 PM IST
جموں : نوراتری کے پیشِ نظر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے تیاریوں کو تیز کر دیا ہے۔ کٹرا میں 19 مارچ سے شروع ہونے والے نوراتری کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سی ای او سچن کمار ویش نے کی۔ اجلاس میں یاترا کے پُرامن اور منظم انعقاد کے لیے متعدد اہم فیصلے لیے گئے۔
اجلاس کے دوران ہجوم پر قابو پانے، سکیورٹی انتظامات، آفات سے نمٹنے اور یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ پورے راستے پر سکیورٹی مزید سخت کرنے اگ سے بچاؤ کے معائنے کروانے اور فائر بریگیڈ کو مستعد رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ آر ایف آئی ڈی سے لیس یاترا کارڈ لازمی ہوں گے اور بغیر درست کارڈ کے کسی بھی یاتری کو یاترا کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ،رش بڑھنے کی صورت میں متبادل راستوں کے استعمال کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
پِٹھو اور گھوڑا بانوں کی کڑی جانچ پڑتال،اضافی سکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی اور جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے نگرانی کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا کٹرا ریلوے اسٹیشن اور شہر میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔