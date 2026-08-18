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ویشنو دیوی چڑھاوے میں مبینہ خردبرد: پولیس کو رپورٹ پیش کرنے میں دی گئی مزید مہلت
ویشنو دیوی چاندی کے چڑھاوے میں مبینہ طور ملاوٹ، خرد برد اور ریکارڈ میں ردوبدل کے الزامات سے متعلق کورٹ میں سماعت جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 4:03 PM IST
جموں: شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں مبینہ 500 کروڑ روپے کے جعلی چاندی کے چڑھاوے سے متعلق معاملے میں جموں کی ایک عدالت نے پولیس کو انکوائری رپورٹ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا ہے۔ عدالت نے رپورٹ 19 ستمبر 2026 تک پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جموں منیش کمار منہاس نے منگل کو پولیس کی جانب سے مزید وقت دینے کی درخواست منظور کرلی۔ یہ شکایت وکیل دیپک شرما نے انسپکٹر جنرل آف پولیس، کرائم برانچ کے خلاف دائر کی تھی۔ عدالت نے ریکارڈ کیا کہ "رپورٹ پیش نہیں کی گئی اور استغاثہ نے مزید وقت طلب کیا"، جس کے بعد عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ رپورٹ ’’19 ستمبر یا اس سے پہلے‘‘ پیش کی جائے۔
اگلی سماعت 19 ستمبر کو
یہ کارروائی شکایت نمبر 0001156/2026 کے تحت ہو رہی ہے، جسے وکیل دیپک شرما نے دائر کیا ہے۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس حکام نے کٹرا میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں شردھالوؤں کی جانب سے چاندی کے چڑھاوے میں مبینہ طور پر ملاوٹ، تبدیلی اور ممکنہ خرد برد سے متعلق ایف آئی آر درج کرنے کی ان کی درخواست پر کارروائی نہیں کی۔
شکایت کے مطابق شرما نے 9 مئی 2026 کو جموں و کشمیر کرائم برانچ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس سے رجوع کرتے ہوئے چاندی کے چڑھاوے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات اور ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی تھی۔
شکایت میں مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، خرد برد اور ریکارڈ میں مبینہ ردوبدل سمیت قابل دست اندازی پولیس جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیڈمیم سے آلودہ مواد کی ممکنہ خریداری یا استعمال کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ جب ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو شرما نے عدالتی مداخلت کے لیے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کیا۔
گزشتہ کارروائیاں
اس سے قبل کی کارروائی کے دوران کرائم برانچ نے عدالت میں ایک اسٹیٹس رپورٹ پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا کہ شکایت کو پہلے منظوری کے لیے سرینگر میں کرائم ہیڈکوارٹرز بھیجا گیا تھا۔ منظوری ملنے کے بعد معاملہ "مناسب کارروائی" کے لیے انسپکٹر جنرل آف پولیس جموں کے دفتر اور زونل پولیس ہیڈکوارٹرز جموں کو بھیج دیا گیا۔
شرما نے شکایت سے نمٹنے کے کرائم برانچ کے طریقہ کار پر اعتراض کرتے ہوئے عدالت میں دلیل دی کہ ایسے معاملے میں صرف شکایت کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر بھیج دینا قانونی کارروائی نہیں کہلا سکتا، خاص طور پر جب شکایت میں قابل دست اندازی پولیس جرم کی اطلاع دی گئی ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ کرائم برانچ اپنی ذمہ داری سے "محض اس طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتی" اور صرف شکایت کو منتقل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ طے شدہ قانون کے خلاف ہے۔
شرما نے یہ دلیل بھی دی کہ جموں میں کرائم برانچ کا اپنا پولیس اسٹیشن موجود ہے، اس لیے شکایت کو انسپکٹر جنرل آف پولیس جموں یا زونل پولیس ہیڈکوارٹرز بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے مطابق کرائم برانچ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس افسر (SHO) کو قانون کے مطابق یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایف آئی آر درج کی جائے یا شکایت کو مسترد کیا جائے۔
29 جولائی کو ہونے والی گزشتہ سماعت میں عدالت نے مبینہ لین دین سے متعلق مادی، دستاویزی اور الیکٹرانک شواہد محفوظ رکھنے کے معاملے پر بھی توجہ مرکوز کی تھی۔
درخواست میں مبینہ چاندی کے چڑھاوے کی وصولی، ذخیرہ، نقل و حمل، جانچ اور پروسیسنگ سے متعلق ریکارڈ محفوظ رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ شرما نے عدالت کو بتایا کہ مادی اشیاء کو مزید پگھلانے، صاف کرنے، منتقل کرنے یا پروسیس کرنے، یا الیکٹرانک ریکارڈ حذف یا دوبارہ لکھے جانے سے شواہد کی شناخت، ساخت، وزن، خالص پن اور تحویل کے سلسلے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
درخواست میں انوینٹری رجسٹر، اسٹاک ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج، روانگی اور نقل و حمل سے متعلق دستاویزات، منٹ کے ساتھ خط و کتابت، الیکٹرانک ریکارڈ اور مبینہ چاندی کے چڑھاوے سے متعلق دیگر دستاویزات محفوظ رکھنے پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ عدالت نے درخواست کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے ویشنو دیوی بھون، کٹرا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو ہدایات جاری کیں۔
کورٹ ہدایت
عدالت نے افسر کو ہدایت دی کہ شواہد محفوظ رکھنے سے متعلق درخواست میں بیان کیے گئے حقائق پر ’’مناسب کارروائی‘‘ کی جائے اور اگلی سماعت پر اس کی جانب سے کی جانے والی انکوائری سے متعلق ’’تفصیلی رپورٹ‘‘ پیش کی جائے۔
29 جولائی کا یہ حکم اس سے قبل عدالت کی جانب سے کرائم برانچ کے تفتیشی افسر کو شکایت سے متعلق مکمل ریکارڈ کے ساتھ ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کے بعد سامنے آیا تھا۔
یہ ہدایت شرما کی جانب سے کرائم برانچ کی اسٹیٹس رپورٹ اور ایف آئی آر درج کرنے کی ان کی درخواست سے نمٹنے کے طریقہ کار پر اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد دی گئی تھی۔
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