وشنو دیوی کے میڈیکل طلبہ نہ اِدھر نہ اُدھر کے، پر بی او پی ای ای نے کہا، اضافی سیٹیوں کی تخلیق دائرہ اختیار سے باہر
جموں وکشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن نے کہا کہ غیر معمولی نشستوں کی تخلیق اور الاٹمنٹ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہے۔
Published : January 22, 2026 at 8:54 AM IST
جموں: جموں کے شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس میں ایم بی بی ایس کورس کی منسوخی کے دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی 50 طلباء کا مستقبل غیر یقینی صورت حال کا شکار ہے۔ تازہ پیش رفت میں جموں و کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن (OPEEBS) نے کہا کہ وہ نئی کونسلنگ کا انعقاد نہیں کر سکتا۔
داخلہ بورڈ نے کہا کہ جن طلبہ کو پہلے ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں سیٹیں دی گئی تھیں، ان کے لیے اضافی سیٹیں"سرکاری سطح پر" مختص کیا جانا چاہیے۔ بی او پی ای ای کی طرف سے یہ وضاحت یونین ٹیریٹری کے محکمہ صحت اور طبی تعلیم کو لکھے گئے ایک خط میں سامنے آئی ہے، جس میں ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کے 50 ایم بی بی ایس طلبہ کی منتقلی میں اس سے مداخلت کی درخواست کی گئی ہے۔
ویشنو دیوی میڈیکل کا پورا تنازع
رواں ماہ کے اوائل میں نیشنل میڈیکل کمیشن کے میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ نے ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کو دیا گیا اجازت نامہ 'لازمی معیارات کی عدم تعمیل' پر واپس لے لیا۔ بورڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ کونسلنگ کے دوران کالج میں داخلہ لینے والوں کو جموں و کشمیر کے دیگر اداروں میں اضافی نشستوں کے طور پر جگہ دی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ گذشتہ سال نومبر سے بی جے پی کی حمایت یافتہ دائیں بازو کی تنظیموں کا ایک گروپ 'سنگھرش سمیتی' جموں میں ایک احتجاجی تحریک چلا رہی ہے، جس میں کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں کو منسوخ کرنے اور 'ماتا ویشنو دیوی' پر اعتقاد رکھنے والے طلباء کے لیے سیٹیں ریزرو کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ پانے والے 50 طلباء کے ابتدائی بیچ میں 42 مسلمان تھے اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کشمیر سے تھا۔ ساتھ ساتھ جموں کے سات ہندو طلباء اور ایک سکھ امیدوار اس بیچ میں شامل تھے۔ مسلم طلبہ کی اکثریت کے خلاف شروع ہونے والے اس احتجاج کے دوران مظاہرین اور دائین بازو کی تنظیموں نے کالج کی تمام نشستیں ہندو طلباء کے لئے مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔
جموں وکشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن کا بیان
جموں و کشمیر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھے ایک خط میں بی او پی نے کہا کہ "مجھے یہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ معاملہ تفصیلی غور و خوض کے لیے بورڈ کے سامنے رکھا گیا اور بورڈ نے مشاہدہ کیا کہ بورڈ سال 2025-26 کے لیے کوئی بھی نئی کونسلنگ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میڈیکل کونسلنگ کمیٹی، نئی دہلی کی طرف سے تعلیمی سیشن کے لیے جاری کردہ کونسلنگ شیڈول سے باہر جانا لازمی نہیں ہے۔"
جے کے بی او پی ای ای نے کہا کہ "مزید برآں، اضافی نشستوں کی تخلیق اور الاٹمنٹ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے۔"
لہٰذا، ان امیدواروں کے لیے جن کو پہلے ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ الاٹ کیا گیا تھا، ان کے لیے نئی نشستوں کی تخلیق نیشنل میڈیکل کمیشن اور جموں و کشمیر کے متعلقہ میڈیکل کالجوں کی مشاورت سے حکومتی سطح پر کی جائیں۔
قبل ازیں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ ان 50 طلباء کی تعلیم کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان کی حکومت انہیں اضافی نشستوں کے ذریعے دوسرے اداروں میں جگہ دے گی۔
انہوں نے ای بیان میں کہا تھا کہ "یہ ہماری قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ایڈجسٹ کریں۔ ہم ان کے گھروں کے قریب کالجوں میں اضافی نشستیں بنا کر انہیں ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ان کی تعلیم کو نقصان نہ پہنچے،"
